به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهین دژ به امامت حجت‌الاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژ برگزار شد.

امام جمعه شاهین دژ به برقراری صلح بین حماس و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت : رژیم صهیونیستی می‌خواست ریشه حماس را بکند و مجبور شد با همین گروه به مذاکره بنشیند. مردم غزه در اوج احساس پیروزی هستند و رژیم صهیونیستی ورشکسته شده و توسری خورده است. این دشمن قابل اعتماد نیست، لذا باید همه مراقب باشند و در جبهه مقاومت حماس باید آماده‌تر باشد.

حجت‌الاسلام مرادی همچنین گفت: حالا ترامپ که خود متهم ردیف اول در نسل کشی غزه در کنار رژیم صهیونیستی است، به دنبال نوبل صلح است و می‌گوید باید به من جایزه صلح بدهند.

امام جمعه شاهین دژ در ادامه سخنان خود به شهادت طلبه انقلابی این شهرستان نیز اشاره کرد وگفت : روحانیت از اول انقلاب دراول صف مبارزه با دشمنان ایستادگی نموده و با تقدیم ده‌ها شهید سرافراز دین خودرا برای اسلام و انقلاب ادا کرده است.