مسئول بسیج رسانه خوزستان از اجرای طرح قرارگاه رسانه و پیشرفت در استان با هدف تقویت هم‌افزایی رسانه‌ای و تربیت راویان پیشرفت خبر داد.

تقویت هم‌افزایی رسانه‌ای و تربیت راویان پیشرفت با راه اندازی قرارگاه رسانه و پیشرفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سرهنگ دوم پاسدار سجاد بهمئی در اولین نشست تخصصی قرارگاه رسانه‌ای پیشرفت خوزستان در اهواز اظهار کرد: رسانه امروز مهم‌ترین ابزار در جنگ شناختی و جنگ روایت‌ها به شمار می‌رود که باید در جهت امیدآفرینی و بازنمایی پیشرفت کشور به‌کار گرفته شود.

وی افزود: نظام بین‌المللی، ملی و همچنین استانی بر پایه روایت شکل گرفته و رسانه‌ها باید روایت نخست را در دست بگیرند.

سرهنگ دوم پاسدار بهمئی ادامه داد: همچنین در شرایط کنونی جریانات رسانه‌ای متعددی علیه کشور و استان فعال هستند که روایت‌گری صحیح و امیدبخش یکی از رسالت‌های اصلی خبرنگاران است.

مسئول بسیج رسانه خوزستان بیان کرد: قرارگاه رسانه و پیشرفت استان در ۲ بخش شامل نشست‌های مطالعاتی مدیران رسانه‌ای و دوره‌های راویان پیشرفت برگزار می‌شود تا تولیدات رسانه‌ای امیدآفرین و محتوای دقیق از اقدامات توسعه‌ای کشور تقویت شود.

وی تاکید کرد: رسانه‌ها باید با نگاه مطالبه‌گرانه و در چارچوب واقعیت‌ها، نیاز‌های مردم را در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت، آلودگی هوا و خدمات مناطق محروم پیگیری کنند.