با وجود اعلام دستیابی به آتشبس در نوار غزه، وزارت بهداشت فلسطین عصر امروز گزارش داد که در طول ۲۴ ساعت اخیر ۱۷ شهید و ۷۱ زخمی به بیمارستانهای این منطقه منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از شبکه الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در بیانیه خود اعلام کرد: در طول ۲۴ ساعت اخیر ۱۷ شهید و ۷۱ زخمی به بیمارستانهای این منطقه منتقل شدند و ️تعدادی از قربانیان هنوز زیر آوار و در خیابانها هستند، زیرا در حال حاضر آمبولانسها و نیروهای دفاع شهری قادر به دسترسی به آنها نیستند.
این وزارتخانه افزود: با احتساب این شهدا و زخمی ها، شمار کل شهدای تجاوز رژیم اسرائیل به نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۶۷ هزار و ۲۱۱ شهید و شمار کل زخمیها به ۱۶۹ هزار و ۹۶۱ نفر رسید.
بامداد پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و توافق درباره تبادل اسرای صهیونیست با اسرای فسطینی را اعلام کرد.
ارتش رژیم اسرائیل ظهر امروز جمعه به صورت رسمی از اجرایی شدن آتشبس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیل در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب نوار غزه به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.
همزمان خبرنگار الجزیره از گشوده شدن خیابان «الرشید» و آغاز بازگشت آوارگان فلسطینی از مرکز و جنوب نوار غزه به شهر غزه خبر داد.