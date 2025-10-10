نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه زنجان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مقابله با جنگ شناختی دشمن با موضع‌گیری شفاف و فعال، افزایش شفافیت دولت با مردم برای جلوگیری ازنفوذ روایت‌های نادرست، توجه به معیشت مردم و تسهیل فرآیند‌های تولید داخلی را به عنوان عوامل اصلی آرامش درجامعه دانست.

خودباوری و وحدت اجتماعی ، ستون فقرات پایداری ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه زنجان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تشریح ابعاد مختلف تقویت بنیه کشور در برابر دشمن، بر لزوم «قوی‌تر شدن روز به روز» ایران برای حفظ بازدارندگی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی،با استناد به بیانات رهبر انقلاب، چهار سطح کلیدی بازدارندگی برای مواجهه با دشمن را اقتصادی، نظامی، سیاسی و هویتی عنوان کرد وافزود:افزایش روزافزون صادرات غیرنفتی به عنوان معیار واقعی قدرت اقتصادی کشور،حفظ و ارتقاء توانمندی‌های دفاعی کشور به عنوان خط مقدم امنیت ملی و تکیه بر ایمان مردم و وحدت اجتماعی به عنوان ستون فقرات پایداری ملی ازمواردی که باید به آن توجه وعمل کرد.

امام جمعه زنجان مقابله با جنگ شناختی دشمن با موضع‌گیری شفاف و فعال،افزایش شفافیت دولت با مردم برای جلوگیری ازنفوذ روایت‌های نادرست ،توجه به معیشت مردم و تسهیل فرآیندهای تولید داخلی را به عنوان عوامل اصلی آرامش درجامعه دانست.

خطیب جمعه زنجان در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و ریشه این مسئولیت را بنیان خانواده دانست که نقطه آغاز رشد معنوی و اجتماعی افراد است.

امام جمعه زنجان همچنین با اشاره به مناسبت‌های هفته، بر اهمیت نقش نهاد خانواده و پیوند مدرسه و مسجد تأکید نمود.

نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه زنجان به مناسبت‌های پیش رو نیز اشاره کرد و افزود: روز ملی پارالمپیک و تجلیل از ورزشکاران پارالمپیکی، اراده قوی آنان را که نمادی از اراده ملی است افزایش خواهد داد

وی هفته پیوند اولیا و مربیان را فرصتی برای پیوند سه‌گانه خانه و مدرسه و مسجد، برای تربیت صحیح نسل آینده و سنگ بنای جامعه‌ای قوی، برشمرد.