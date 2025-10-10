ساختمان پلیس راه محور اراک به خمین با حضور جمعی از مسئولان محلی و استانی بهربرداری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ساختمان پلیس راه محور اراک به خمین با حضور جمعی از مسئولین افتتاح و به بهربرداری رسید.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: این پروژه در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۸۷۴ متر مربع اجرا شده که شامل ۴۳۰ متر مربع زیربنای ساختمانی و یک هزار و ۴۰۰ متر مربع محوطه‌سازی است.

روح‌الله محسن‌زاده افزود: برای اجرای این طرح، اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیارد ریال هزینه شده و خوشبختانه با تلاش پیمانکاران متعهد و نظارت دقیق سازمان راهداری، پروژه با کیفیت مطلوب به پایان رسیده است.

در این مراسم معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور گفت: ۲۵ باب ساختمان پلیس راه در سطح کشور با اعتبار ۱۰ هزار میلیارد ریال در دست ساخت است.

منصور فخاران، با اشاره به جایگاه راهبردی استان مرکزی در حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، بر ضرورت مدیریت هوشمند و توسعه زیرساخت‌های ایمنی در استان تأکید کرد و افزود: استان مرکزی به دلیل قرار گرفتن در مرکز جغرافیایی ایران، به عنوان کانون ارتباطی و کریدور اصلی کشور شناخته می‌شود.

وی افزود: این استان محور‌های شمال–جنوب و شرق–غرب را به یکدیگر متصل کرده و ارتباط پایتخت را با استان‌های غربی و جنوب‌غربی تسهیل می‌کند.

در ادامه استاندار مرکزی گفت: توسعه پلیس‌راه‌ها کمک می‌کند تا مساحت و طول راه‌های تحت پوشش کاهش یابد و نیرو‌های انتظامی بتوانند با دقت و سرعت بیشتری به ماموریت‌های خود رسیدگی کنند و شهروندانی که نیاز به مراجعه دارند، مسیر کوتاه‌تری را طی کرده و موجب افزایش رضایت عمومی می‌شود.

مهدی زندیه وکیلی با اشاره به اقدامات عمرانی در حوزه راه استان مرکزی، اظهار کرد: در کنار پروژه‌های بهسازی، روکش آسفالت، ایمن‌سازی مسیر‌ها و حذف نقاط حادثه‌خیز، راه‌هایی نیز در دست احداث هستند که به مرور زمان افتتاح خواهند شد و این اقدامات نقش مهمی در کاهش تلفات جاده‌ای دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا هم در این آیین گفت: استان مرکزی به عنوان قلب تپنده جاده‌های کشور، شاهراه ارتباطی میان استان‌های مختلف محسوب می‌شود و هرگونه تولید یا جذب سفر در کشور، ابتدا راه‌های مواصلاتی این استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سرهنگ احمد کریمی اسد با اشاره به نقش مهم پلیس راه در کنترل حمل‌ونقل افزود: کنترل ترافیک و مدیریت آمد و شد، هم‌سنگ با تأمین امنیت عمومی است. خوشبختانه در استان مرکزی، با تدبیر فرمانده انتظامی استان، از نیرو‌های متخصص و باتجربه در پاسگاه‌های پلیس راه استفاده شده که عملکردشان قابل تقدیر است.