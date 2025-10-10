



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل صدا و سیمای فارس به مناسبت رویداد ملی ایران جان، فارس ایران سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز بود .

دکتر امیر رئوف با اشاره به اینکه رویداد ملی ایران جان در ایستگاه چهارم خود به استان فارس رسید و از نوزدهم تا ۲۵ مهرماه اجرا می‌شود افزود: امروز نقش بی بدیل رسانه و تبلیغ بر همگان مشخص است.

وی تاکید کرد:رهبر معظم انقلاب در هفتم مهرماه سال چهار ماموریت ویژه را به صدا و سیما محول فرمودند

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند صدا و سیما می‌بایست نقش دانشگاهی خود را را اداکند و در واقع صدا و سیما را به عنوان دانشگاهی برای ارتقای سطح آگاهی و معرفت عمومی جامعه ترسیم فرمودند

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در کنار نقش دانشگاهی سه نقش قرارگاهی، آسایشگاهی وآوردگاهی هم هم بر عهده صدا و سیما گذاردند و صدا و سیما را قرار گاهی برای پراکندن امید و نشاط در جامعه و آسایشگاهی برای بهره مندی چشم و دل از جلوه بی بدیل زیبایی و هنر وآوردگاهی برای مبارزه با امواج خصمانه تحریف دانستند.

وی افزود: مقام معظم رهبری تاکید فرمودند هدایت فرهنگی جامعه تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقلابی و ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی می‌بایست با بهره مندی از سرمایه انسانی صدا و سیما و رشد کیفی برنامه‌ها صورت پذیرد .

مدیر کل صدا و سیمای فارس افزود: بعد از انتصاب ریاست صدا و سیما بلافاصله کارگروهی تحت عنوان کارگروه تحول رسانه ملی تشکیل شد و خروجی ساعت‌ها تولید فکر و اندیشه تبدیل به سند تحول رسانه ملی شد که رهبر معظم انقلاب هم این سند را تایید فرمودند و برای اجرا ابلاغ کردند .

دکتر رئوف گفت: امروز در ذیل صدا و سیما ۱۶۵ شبکه رادیویی و تلویزیونی در سه سطح محلی و استانی، سراسری و ملی و برون مرزی فعالیت می‌کنند.

مدیر کل صدا و سیما در ادامه با اشاره به رویداد ملی ایران جان گفت: ماموریت اصلی رویداد ملی ایران جان، هویت محوری و عدالت گستری و توجه به مباحث و نظام و مسایل استان‌های مختلف کشور است.

این رویداد بزرگ ملی در خرداد ماه از استان خوزستان آغاز شد و پس از آن در استان ایلام و اصفهان و امروز در چهارمین گام به استان فارس خواهد آمد و از شنبه نوزدهم تا ۲۵ مهرماه میزبان تمامی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در سراسر کشور هستیم به گونه‌ای که همه رسانه‌ها در طول یک هفته در توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان فارس تمرکز ویژه‌ای خواهند داشت و نظام مسایل استان را در قالب میزگرد‌های مختلف به بحث خواهند گذاشت و برای پیشرفت بیشتر استان فارس در این برنامه‌ها راهکار ارایه خواهد شد .