مدیر کل صدا و سیمای فارس: رویداد ملی ایران جان در ایستگاه چهارم خود به استان فارس رسید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل صدا و سیمای فارس به مناسبت رویداد ملی ایران جان، فارس ایران سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه امروز شیراز بود .
دکتر امیر رئوف با اشاره به اینکه رویداد ملی ایران جان در ایستگاه چهارم خود به استان فارس رسید و از نوزدهم تا ۲۵ مهرماه اجرا میشود افزود: امروز نقش بی بدیل رسانه و تبلیغ بر همگان مشخص است.
وی تاکید کرد:رهبر معظم انقلاب در هفتم مهرماه سال چهار ماموریت ویژه را به صدا و سیما محول فرمودند
وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند صدا و سیما میبایست نقش دانشگاهی خود را را اداکند و در واقع صدا و سیما را به عنوان دانشگاهی برای ارتقای سطح آگاهی و معرفت عمومی جامعه ترسیم فرمودند
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در کنار نقش دانشگاهی سه نقش قرارگاهی، آسایشگاهی وآوردگاهی هم هم بر عهده صدا و سیما گذاردند و صدا و سیما را قرار گاهی برای پراکندن امید و نشاط در جامعه و آسایشگاهی برای بهره مندی چشم و دل از جلوه بی بدیل زیبایی و هنر وآوردگاهی برای مبارزه با امواج خصمانه تحریف دانستند.
وی افزود: مقام معظم رهبری تاکید فرمودند هدایت فرهنگی جامعه تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقلابی و ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی میبایست با بهره مندی از سرمایه انسانی صدا و سیما و رشد کیفی برنامهها صورت پذیرد .
مدیر کل صدا و سیمای فارس افزود: بعد از انتصاب ریاست صدا و سیما بلافاصله کارگروهی تحت عنوان کارگروه تحول رسانه ملی تشکیل شد و خروجی ساعتها تولید فکر و اندیشه تبدیل به سند تحول رسانه ملی شد که رهبر معظم انقلاب هم این سند را تایید فرمودند و برای اجرا ابلاغ کردند .
دکتر رئوف گفت: امروز در ذیل صدا و سیما ۱۶۵ شبکه رادیویی و تلویزیونی در سه سطح محلی و استانی، سراسری و ملی و برون مرزی فعالیت میکنند.
مدیر کل صدا و سیما در ادامه با اشاره به رویداد ملی ایران جان گفت: ماموریت اصلی رویداد ملی ایران جان، هویت محوری و عدالت گستری و توجه به مباحث و نظام و مسایل استانهای مختلف کشور است.
این رویداد بزرگ ملی در خرداد ماه از استان خوزستان آغاز شد و پس از آن در استان ایلام و اصفهان و امروز در چهارمین گام به استان فارس خواهد آمد و از شنبه نوزدهم تا ۲۵ مهرماه میزبان تمامی شبکههای رادیویی و تلویزیونی در سراسر کشور هستیم به گونهای که همه رسانهها در طول یک هفته در توانمندیها و ظرفیتهای استان فارس تمرکز ویژهای خواهند داشت و نظام مسایل استان را در قالب میزگردهای مختلف به بحث خواهند گذاشت و برای پیشرفت بیشتر استان فارس در این برنامهها راهکار ارایه خواهد شد .
وی افزود: حداقل ۱۴ گفتگوی خبری و اختصاصی در شبکه خبر در طول این یک هفته برگزار خواهد شد.
در سایر حوزهها نیز شبکههای یک، دو، سه، قرآن و معارف سیما، آموزش، نسیم و سلامت مهمان مردم شریف استان فارس هستند و از اقصی نقاط استان برنامههای مختلفی را تولید خواهند کرد.
وی افزود: در رادیو نزدیک به ۸۵ عنوان برنامه و بالغ بر بیست هزار دقیقه برنامه را به استان فارس اختصاص خواهند داد و تمامی شبکههای سراسری در این یک هفته ظرفیتها و توانمندیهای استان فارس را ارایه خواهند کرد .
مدیر کل صدا و سیما همچنین افزود: همکاران من در معاونت بین المللی و برون مرزی سازمان صدا و سیما در شیراز و سایر شهرستانها حظور فعالی دارند و شبکه های، چون پرس، العالم و رادیوهای برون مرزی، ظرفیتها، توانمندی و پتانسیلهای نقاط مختلف استان فارس را به سمع و نظر مخاطبان برون مرزی سازمان صدا و سیما میرسانند .
وی تاکید کرد: ایران جان، فارس ایران یک اقدام مبتکرانه، و هوشمندانه است که توسط ریس سازمان صدا و سیما به شناساندن بیشتر هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی مناطق مختلف کشور خواهد پرداخت .