به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از لندن، "مجری سازوکار ملی انرژی" در مصاحبه با رسانه های انگلیس هشدار دارد در صورت نیاز، در زمستان امسال انگلیس، ممکن است به علت کمبودها، برق منازل و مشاغل این کشور از دیگر کشورهای اروپایی وارد شود.

هفته پیش، نهاد ناظر بر انرژی در انگلیس (آفجم) ، سقف متوسط صورتحساب برق و گاز در این کشور را برای هر مشترک، به هزار و 755 پوند در سال افزایش داد.

خیریه " اقدام ملی انرژی"(National Energy Action ) که در پرداخت هزینه انرژی به نیازمندان کمک می کند هشدار داد با افزایش بهای انرژی، خانوارها امسال ناچارند کم تر از برق و گاز برای گرم کردن منازل استفاده کنند تا بتوانند در بحران گرانی هزینه های زندگی، حد اقل ها را برای خانواده فراهم کنند.

به گزارش این سازمان خیریه، در نظرسنجی از خانوارهای انگلیسی معلوم شد 58 درصد ناچارند برای کاهش هزینه ها، از گرم کردن منازل در شبانه روز، خودداری کنند.

در این گزارش آمده است در مقایسه با ماه ژانویه امسال، اکنون 9 درصد بر شمار خانوارهای انگلیسی که ناچارند در منازل سرد و نمناک به علت رطوبت بالا در این کشور زندگی کنند، افزوده شده است.

پس از افزایش هشدارها درباره تامین سوخت زمستانی در انگلیس برغم افزایش چشمگیر بهای آن، نشریه گاردین نوشت:" داده های اولیه از شرکت های برق و گاز و پیش بینی ها نشان می دهد که "روزهای سخت"، به احتمال زیاد در اوایل دسامبر یا اواسط ژانویه پیش خواهد آمد.

نگرانی ها درباره تامین سوخت زمستانی خانه ها در انگلیس در حالی باردیگر در حال اوج گیری است که بر اساس گزارش های منتشر شده در رسانه های انگلیس از جمله ایندیپندنت، سال 2023 بیش از چهار هزار و هفتصد نفر به علت سرما و نبود امکانات لازم گرمایشی جان باختند که شمار زیادی از آنان افراد سالخورده بودند که به علت زندگی در خانه‌های سرد و مرطوب جان خود را از دست دادند که واکنش های گسترده مردمی را در پی داشت.

انگلیس دارای ششمین اقتصاد بزرگ دنیاست.