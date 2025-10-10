به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه دولت آباد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه دولت آباد با اشاره به موضوع مکانیسم ماشه و تأثیرات احتمالی آن بر اقتصاد کشور گفت: برخی با مطرح کردن این موضوع فکر می‌کنند عرصه‌های اقتصادی کشور دچار نابسامانی می‌شود در حالی‌که ملت ایران در طول بیش از چهار دهه انقلاب همواره تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت بوده و با مقاومت و ایستادگی از این موانع عبور کرده است.

حجت الاسلام سید حسن میر افضلی افزود: دشمنان با ابزار تحریم می‌کوشند ملت ایران را از نظام جدا کنند، اما ملت مؤمن و بصیر ایران نشان داده است که تا آخرین نفس در صحنه می‌ماند و هرگز تسلیم فشار‌ها و تهدید‌ها نخواهد شد.

خطیب جمعه دولت آباد با اشاره به تحولات اخیر غزه گفت: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی هیچ‌گاه به عهد خود وفادار نبوده و همواره پس از توافقات صلح، با اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس، چهره واقعی خود را آشکار کرده است.

امام جمعه دولت آباد افزود: حمایت از مردم مقاوم فلسطین وظیفه‌ای انسانی، اسلامی و اخلاقی است و ملت‌های مسلمان باید بدانند که هرگونه سستی یا بی‌توجهی در این زمینه، به تقویت دشمنان اسلام و استمرار ظلم علیه ملت فلسطین منجر خواهد شد.