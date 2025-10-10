پخش زنده
امروز: -
ملت ایران در مقابل تحریمهای ظالمانه با مقاومت وایستادگی موانع را پشت سر میگذارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه دولت آباد در خطبههای این هفته نماز جمعه دولت آباد با اشاره به موضوع مکانیسم ماشه و تأثیرات احتمالی آن بر اقتصاد کشور گفت: برخی با مطرح کردن این موضوع فکر میکنند عرصههای اقتصادی کشور دچار نابسامانی میشود در حالیکه ملت ایران در طول بیش از چهار دهه انقلاب همواره تحت شدیدترین تحریمهای آمریکا و شورای امنیت بوده و با مقاومت و ایستادگی از این موانع عبور کرده است.
حجت الاسلام سید حسن میر افضلی افزود: دشمنان با ابزار تحریم میکوشند ملت ایران را از نظام جدا کنند، اما ملت مؤمن و بصیر ایران نشان داده است که تا آخرین نفس در صحنه میماند و هرگز تسلیم فشارها و تهدیدها نخواهد شد.
خطیب جمعه دولت آباد با اشاره به تحولات اخیر غزه گفت: تجربههای گذشته نشان میدهد رژیم صهیونیستی هیچگاه به عهد خود وفادار نبوده و همواره پس از توافقات صلح، با اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس، چهره واقعی خود را آشکار کرده است.
امام جمعه دولت آباد افزود: حمایت از مردم مقاوم فلسطین وظیفهای انسانی، اسلامی و اخلاقی است و ملتهای مسلمان باید بدانند که هرگونه سستی یا بیتوجهی در این زمینه، به تقویت دشمنان اسلام و استمرار ظلم علیه ملت فلسطین منجر خواهد شد.