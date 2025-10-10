به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرحله نهایی لیگ کشتی فرنگی نوجوانان کشور در سال ۱۴۰۴ گرامیداشت کشتی گیر شهید بهنام محمدی راد، امروز جمعه ۱۸ مهر به میزبانی استان فارس در شهر شیراز برگزار شد.

در دیدار‌های مرحله نیمه نهایی تیم مازندران با نتیجه ۵ بر ۵ و امتیاز مثبت ۲۱ بر ۱۹ مقابل هتل چمران شیراز به پیروزی رسید و تیم سپاهان اصفهان نیز با نتیجه ۶ بر ۴ دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافتند.

در دیدار فینال تیم مازندران با نتیجه ۸ بر ۲ سپاهان اصفهان را از پیش رو برداشت و به عنوان قهرمانی دست یافت.

در دیدار رده بندی نیز تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان با نتیجه ۸ بر ۲ هتل چمران شیراز را شکست داد و به عنوان سوم رسید.

رده بندی پایانی: ۱- مازندران ۲- سپاهان اصفهان ۳- دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان ۴- هتل چمران شیراز