امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

جایزه نوبل صلح برای ترامپ، خیلی دور خیلی نزدیک

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۸- ۱۶:۳۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
برق هسته‌ای، ضرورتی انکار ناپذیر
برق هسته‌ای، ضرورتی انکار ناپذیر
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
کشف مواد مخدر
کشف مواد مخدر
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
دولت حامی بخش خصوصی
دولت حامی بخش خصوصی
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
نادر خلیج فارس
نادر خلیج فارس
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
خبرهای مرتبط

بازتاب ناکامی ترامپ در دستیابی به جایزه صلح نوبل

دست ترامپ از جایزه صلح نوبل کوتاه ماند

ترامپ از لیست نامزد‌های جایزه نوبل حذف شد

برچسب ها: جایزه صلح نوبل ، ترامپ
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 