به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام‌جلالی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته چهاربرج با اشاره به توافق آتش‌بس در غزه، اظهار کرد: مقاومت فلسطین توانست با قبولاندن شروط خود به رژیم صهیونیستی به یک پیروزی شیرین دست یابد.

امام‌جمعه چهاربرج با بیان اینکه پذیرش آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی، نه‌تنها یک نقطه عطف تاریخی، بلکه یک «پیروزی راهبُردی» برای حماس و جبهه مقاومت ارزیابی می‌شود، گفت: این توافق ثابت می‌کند که مقاومت فلسطین نه‌تنها بقای خود را حفظ کرده، بلکه توانسته اراده و شروط خود را برای پایان جنگ به دشمن تحمیل کند.

وی به شکست اهداف جنگ رژیم صهیونیستی در جنگ غزه اشاره کرد و افزود: از منظر ادبیات نظامی، پذیرش آتش‌بس توسط طرفی که ادعای برتری کامل نظامی را دارد، به معنای عدم موفقیت در دستیابی به اهداف اصلی جنگ است و اهدافی مانند نابودی کامل حماس، آزادی تمامی اسرا از طریق جنگ و برقراری امنیت مطلق برای شهرک‌نشینان توسط رژیم صهیونیستی محقق نشده باقی ماند.

جلالی با بیان اینکه دلیل اصلی این شکست، قدرت تاب‌آوری و بقای مقاومت فلسطین بود، تصریح کرد: مقاومت ثابت کرد که ظرفیت عملیاتی و نظامی آن فراتر از پیش‌بینی‌های دشمن است و دوام‌آوردن در برابر پیشرفته‌ترین سلاح‌های جهان، نشان از ایمان عمیق، راهبُرد جنگی صحیح و انعطاف‌پذیری فرماندهی آن داشت.

امام‌جمعه چهاربرج با اشاره به اینکه طولانی‌شدن جنگ و افزایش شدت جنایات، هزینه‌های انسانی و دیپلماتیک سنگینی بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرد، گفت: فشار افکار عمومی جهانی، فرسایش روانی جامعه صهیونیست و تلفات نظامی، دولت نتانیاهو را مجبور کرد تا بپذیرد ادامه جنگ دیگر توجیه منطقی ندارد.

وی به ناکامی اطلاعاتی و نظامی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه اشاره کرد و افزود: این توافق، نشانه شکست دیگر سرویس‌های اطلاعاتی غرب و ارتش رژیم صهیونیستی است که آنها با وجود زمان کافی، نتوانستند خللی اساسی در بدنه مقاومت فلسطین و شبکه فرماندهی و کنترل آن ایجاد کنند و مقاومت پس از دو سال، همچنان پویا و قادر به واردکردن تلفات سنگین بود.

جلالی با بیان اینکه این پیروزی، موقعیت سیاسی مقاومت فلسطین را به‌عنوان یک طرف تأثیرگذار که می‌تواند از موضع قدرت مذاکره کرده و خواسته‌های خود را تحمیل کند، تثبیت می‌کند، گفت: آتش‌بس یک فرصت حیاتی برای بازسازی ساختار‌های نظامی و مدنی در نوار غزه پس از دو سال جنگ فراهم می‌آورد و از سوی دیگر این موفقیت به تقویت نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی مقاومت فلسطین خواهد انجامید.

امام‌جمعه چهاربرج با اشاره به اینکه مقاومت فلسطین نه‌تنها از میان نرفت، بلکه با تحمیل اراده خود به دشمن، وارد مرحله جدیدی از تأثیرگذاری در مسیر آرمان فلسطین آزاد شده است، اظهار کرد: توقف جنگ و آتش‌بس محصول صبر بی‌نظیر مردم بزرگ و قهرمان غزه و پایداری رزمندگان مظلوم و مقتدر حماس و جهاد است و حمایت‌های جبهه مقاومت اعم از حزب‌الله، انصارالله، حشدالشعبی، ایران نیز در این پیروزی مؤثر بوده است؛ اما نقش اصلی و اولی با خود مردم بی‌نظیر غزةُ العِزَّه است.

وی با تأکید بر اینکه به دشمن عنود و بدعهد و خبیث هیچ اعتمادی در هیچ مرحله‌ای نیست، تصریح کرد: هم مقاومت فلسطین هم مردم بزرگ غزه و هم‌گروه‌ها و دولت‌های مقاومت باید در کمال هوشیاری و مراقبت چشم از سلاح و اسلحه برنداشته و به محض تحرکات اضافی دشمن پاسخ کوبنده و پشیمان‌کننده را به دشمن پلید خود خواهند داد.

جلالی با بیان اینکه جبهه مقاومت به دنبال پیروزی کامل بر رژیم صهیونی و امریکایی است، اظهار کرد: تا باطلی در جهان هست جبهه حق بر علیه آن خواهد تاخت و ان‌شاءالله وعده الهی که پیروزی حق است؛ محقق شده و جهان در دست مستضعفین خواهد افتاد.

امام‌جمعه چهاربرج در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه این هفته با طرح این سؤال که آیا اسرائیل می‌خواهد با ایران وارد جنگ شود یا نه؟ گفت: جنگ یک مسئله چندوجهی و پیچیده‌ای است و رژیم صهیونیستی با مسائلی مواجه است که باید مورد به مورد بتواند آنها را حل کند تا به نقطه شروع جنگ برسد.