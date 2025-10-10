پخش زنده
عملیات ساخت نیروگاه ۱۳۵ مگاواتی خورشیدی بنیاد تعاون فراجا در محل پست ۶۳ مهاباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این نیروگاه خورشیدی که نخستین مرحله از طرح بزرگ ٢٣٥مگاواتی بنیاد تعاون فراجا است، به عنوان اولین طرح این مجموعه در سطح کشور شناخته میشود و ظرفیت تولید برق آن ١٣٥مگاوات تعیین شده است. اجرای این طرح نیروگاهی اهمیت بالایی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و تأمین برق پایدار در منطقه دارد.
هدف اصلی این طرح، کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی و افزایش سهم انرژیهای پاک در سبد انرژی کشور است. با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژی و ضرورت حفظ محیط زیست، بهرهبرداری از این نیروگاه میتواند تأثیر مثبتی در کاهش گازهای گلخانهای و بهبود کیفیت هوا داشته باشد.
همچنین این طرح فرصتهای شغلی جدیدی را در منطقه ایجاد خواهد کرد و به رونق اقتصادی محلی کمک میکند.
استانداری اصفهان با حمایتهای مستمر خود نقش مهمی در تسهیل روند اجرایی طرح ایفا کرده است. همکاری نزدیک بین بنیاد تعاون فراجا و نهادهای دولتی استان نمونهای موفق از همافزایی در مسیر توسعه پایدار و تحقق اهداف زیستمحیطی است.