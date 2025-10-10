به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این نیروگاه خورشیدی که نخستین مرحله از طرح بزرگ ٢٣٥مگاواتی بنیاد تعاون فراجا است، به عنوان اولین طرح این مجموعه در سطح کشور شناخته می‌شود و ظرفیت تولید برق آن ١٣٥مگاوات تعیین شده است. اجرای این طرح نیروگاهی اهمیت بالایی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و تأمین برق پایدار در منطقه دارد.

هدف اصلی این طرح، کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی و افزایش سهم انرژی‌های پاک در سبد انرژی کشور است. با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژی و ضرورت حفظ محیط زیست، بهره‌برداری از این نیروگاه می‌تواند تأثیر مثبتی در کاهش گاز‌های گلخانه‌ای و بهبود کیفیت هوا داشته باشد.

همچنین این طرح فرصت‌های شغلی جدیدی را در منطقه ایجاد خواهد کرد و به رونق اقتصادی محلی کمک می‌کند.

استانداری اصفهان با حمایت‌های مستمر خود نقش مهمی در تسهیل روند اجرایی طرح ایفا کرده است. همکاری نزدیک بین بنیاد تعاون فراجا و نهاد‌های دولتی استان نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی در مسیر توسعه پایدار و تحقق اهداف زیست‌محیطی است.