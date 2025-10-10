پخش زنده
داود عزیزی، رئیس فدراسیون تنیس کشورمان در پی آغاز روند واگذاری مرکز ملی تنیس ایران، نسبت به اتفاقات اخیر واکنش نشان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داود عزیزی پس از انتشار آگهی فروش مجموعه تنیس استقلال که در ایران و آسیا به نام مرکز ملی تنیس ایران در حال فعالیت است، گفت: در جلسهای که دو سه هفته گذشته هیئت عالی واگذاری تشکیل داد، سازمان خصوصی سازی حدود ساعت ۱۲ ظهر دعوتنامه این جلسه را به دفتر وزیر ورزش ارسال میکند و در آن قید میشود ساعت ۱۵ همان روز، جلسه مربوطه برگزار میشود که این امر نشان میدهد این سازمان با نگاهی مغرضانه، درصدد فروش این مجموعه بوده است.
وی ادامه داد: روند ارسال نامه و زمان تحویل آن به وزارت ورزش و جوانان به گونهای تنظیم شده که مقام عالی ورزش کشور به این نشست مهم نرسد و بدون حضور احمد دنیامالی مصوبه فروش را تصویب میکنند که اقدامی عجیب و قابل تامل است.
رئیس فدراسیون تنیس افزود: در نامهای که وزیر ورزش به وزیر اقتصاد مینویسد این موارد را متذکر میشود و وزیر اقتصاد هم در مذاکره شفاهی خود با وزیر ورزش در حاشیه هیئت دولت اعلام میکند که رئیس سازمان خصوصی سازی نباید فضاهای ورزشی را بفروشد و تذکر لازم در این خصوص داده شده است.
عزیزی گفت: اما این سازمان درپی آن است تا تخصصیترین مرکز تنیس کشور با قدمت بیش از ۷۰ سال را به فروش برساند، این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که مرکز ملی تنیس ایران در دو هفته گذشته با حضور سیدمناف هاشمی معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت ورزش و جوانان، سیداحسان قاضیزاده هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی، سید محمدعلی ثابتقدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، اعضای هیئت رئیسه و سایر مسئولان؛ به نام اولین شهید ورزشکار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نامگذاری و بخشهای مختلف آن از جمله مرکز پزشکی کمپ تیمهای ملی فدراسیون تنیس، مرکز آموزش و خوابگاه ملیپوشان افتتاح شد.
وی افزود: این همه عجله سازمان خصوصی سازی برای فروش مرکز ملی تنیس ایران چیست؟ نمایندگان مجلس باید برای رسیدگی به این موضوع ورود کنند، در این مورد باید کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیر ماجرا شود.
رئیس فدراسیون تنیس گفت: به نمایندگی از جامعه تنیس کشور از رئیس جمهوری درخواست میکنم مطالبات به حق این جامعه را پاسخ بدهد، از وزیر ورزش و جوانان هم درخواست داریم موضوع را در دستور کار هیئت دولت قرار دهد و پیگیری کند.
عزیزی افزود: این فدراسیون در طول چند ماه گذشته برای استانداردسازی این مجموعه در هماهنگی با فدراسیون جهانی؛ مجموعه خوابگاهی، پزشکی ورزشی، سالن کنفرانس و بخشهای دیگر را افتتاح و آماده بهرهبرداری کرد. از سوی دیگر بخش بدنسازی این مجموعه نیز روند ساخت خود را پیگیری میکرد و طبق برنامه در ماه آینده افتتاح میشد، اما با این اقدام سازمان خصوصی سازی، همه تلاشها و هزینههایی که شده در هالهای از ابهام قرار گرفت.
وی گفت: این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که در مجمع سالیانه کنفدراسیون آسیا حضور دارم و از رئیس فدراسیون تنیس آسیا برای حضور در ایران و بازدید از مرکز ملی تنیس، دعوت کردهام. در تمام دنیا مراکز ورزشی افتتاح میشود تا سرانه ورزشی کشور افزایش یابد، اما در ایران، سازمان خصوصی سازی یک مرکز تخصصی ورزشی را به فروش میگذارد. متاسفانه با این روند همه برنامههای بین المللی تنیس کشورمان متوقف خواهد شد و موفقیتهای اخیر کشورمان از بین میرود.