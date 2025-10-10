به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امام جمعه پاتاوه در خطبه‌های نماز جمعه این شهر باتبریک پیروزی حماس و مردم مظلوم غزه در جنگ نابرابر علیه رژیم کودک کش و استکبار جهانی و تحمیل همه شروط خود در آتش بس، دردومین سالگردعملیات طوفان الاقصی گفت: بیش از دو سال است که مردم مظلوم غزه و فلسطین با تمام قوا در برابر استکبار جهانی مقاومت کردندو شهدای زیادی را که اکثر آنها کودکان و زنان بودند تقدیم اسلام کردند.

حجت الاسلام سیادت با بیان اینکه در این جنگ۹۰درصد شهر غزه توسط استکبار جهانی و رژیم کودک کش اسرائیل تخریب شد افزود: مردم غزه با همه این شهادت‌ها وخسارت‌های مالی، از جبهه مقاومت حماس حمایت کردند.

وی اضافه کرد: با پشتیبانی مردم غزه و فلسطین رهبران حماس در عرصه میدان مذاکره در شرم الشیخ مصر توانستند به همه شروط و اهداف خود برسند و این در حالی است که دشمنان به هیچ کدام از اهداف خود نرسیدند و شکست خوردند.

امام جمعه پاتاوه با اشاره سبک مدیریت رهبر معظم انقلاب در جنگ ۱۲ روزه گفت: معظم له، همزمان همزمان در سه جبهه میدان نبرد-، جامعه و روایت، را بر عهده داشتند.

حجت الاسلام سیادت افزود: این جنگ علاوه بر یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران، آزمون و آمایشی برای چابکی فرماندهی، شفافیت ارتباطی، تقویت زیرساخت دانشی و روایت سازی حرفه‌ای بود.

وی اضافه کرد: اگر این درس‌ها به سیاست‌های پایدار تبدیل شوند، دستاورد اصلی جنگ، دست آوردی پایدار در اداره شرایط بحرانی و افزایش ضریب بازدارندگی ملی خواهد بود.

امام جمعه پاتاوه با بیان اینکه دشمن باعملیات رو انی و جنگ رسانه‌ای، ایران را دچار تشویش می‌کند ادامه داد: انتظار کشیدن برای وقوع جنگ، مثل یک سم مهلک برای کشور عمل می‌کند و لذا اصل بر حفظ انسجام آرامش جامعه و آمادگی نیرو‌های نظامی است.