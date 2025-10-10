پخش زنده
امام جمعه رضوانشهر در خطبههای نماز جمعه امروز این شهر گفت: اگر نماز در جامعه ما قوت بگیرد، بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی از بین خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، امام جمعه رضوانشهردر خطبههای نمار عباد و سیاسی جمعه با اشاره به برگزاری سی و دومین اجلاس سراسری نماز در استان، پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی را نقطه اوج این اجلاس دانست و گفت: اگر نماز در جامعه ما قوت بگیرد، بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی از بین خواهد رفت.
حجتالاسلام والمسلمین سید هادی موسوی با اشاره به قرار گرفتن ایران در رتبه چهارم جهان از نظر تنوع بلایای طبیعی و جایگاه استان گیلان در بین پنج استان حادثهخیز کشور، افزود: رعایت استانداردهای توسعه و خودداری از دخل و تصرف غیراصولی در طبیعت، بسیاری از بلایا را از ما دور خواهد کرد.
وی به صلح حماس و نوارغزه اشاره کرد و گفت: هر اقدامی که موجب توقف خونریزی و نسلکشی مردم مظلوم شود قابل حمایت است و اسرائیل جنایتکار باید در مجامع بینالمللی محاکمه شود.