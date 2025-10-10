به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مردم همیشه در صحنه شهرستان مرزی پلدشت بعد از اقامه نماز وحدت بخش جمعه در مقابل مسجد جامع این شهرستان تجمع کرده و حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم و قهرمان غزه و فلسطین اعلام کردند .

در دومین سالگرد عملیات مقتردانه و راهبردی طوفان الاقصی که غزه قهرمان را به نماد وجدان بیدار بشریت و صحنه خلق عظیم‌ترین حماسه‌های قهرمانی و فداکاری مجاهدان تبدیل کرده است امروز با دو سال ایستادگی و مقاومت مردم غزه قهرمان در مقابل جنایت‌ها آمریکا و رژیم خودکش اسرائیل آتش بس را به آنها تحمیل کردند .

شرکت کنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. تنها را پیروزی در مقابل استکبار جهانی را وحدت و استقامت عنوان کرد .