پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی وساخت ۱۳ طرح آموزشی و پرورشی به همراه انعقاد قرارداد ساخت سه مدرسه خیرساز در شهرستان برخوار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در این آیین گفت: خیران با قلبهای سخاوتمند و دستان پرمهرشان، در عرصههای گوناگون از مدرسهسازی تا شهرسازی، نقشی بیهمتا ایفا کردهاند.
مهدی جمالینژاد افزود: ضربان طرحهای عمرانی در استان به صورتی پویا و مستمردر جریان و طرحهای خیرساز و دیگر طرحهای عمرانی، جلوهای از عزم راسخ برای پیشرفت استان اصفهان است.
وی با اشاره به آغاز ساخت بیش از هزار طرح در هفته دولت، ادامه داد: برخی از این طرحها به صورت مجتمعهای عمرانی در حال احداث است.
در ادامه رییس مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان با تأکید بر نقش حیاتی آموزش در توسعه جامعه گفت: با مشارکت ۳ هزار میلیارد تومانی خیران در عرصه مدرسه سازی کشور و هوشمندسازی ۶ هزار کلاس درس در نیمه اول امسال تحول اساسی در کیفیت آموزش و پرورش را شاهد خواهیم بود.
مجتبی ملااحمدی افزود: یک سال و نیم پیش، کلاسهای درس این شهرستان با تراکم بالای ۳۵ نفر روبه رو بود، اما امروز به همت خیران و مسئولان دغدغهمند، این تراکم به صفر رسیده است.
در این آیین کلنگ زنی و عملیات احداث ۱۳ مدرسه در شهرهای دولت آباد، حبیب آباد، خورزوق، دستگرد، سین، شاپور آباد و روستاهای محسن آباد و علی آباد چی با احداث ۶۵ کلاس در فضای افزون بر ۱۸ هزار و ۴۵۰ متر مساحت و نه هزار و ۸۱۰ متر مربع زیر بنا و دو هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال آغاز و تفاهم نامه احداث سه مدرسه با ۳۰ کلاس درس، در فضای افزون بر شش هزار و ۶۸۰ متر مساحت و سه هزار و ۲۰۰ متر مربع زیر بنا و یک هزار میلیارد ریال کمک خیران بسته شد.