به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت الاسلام وعد مرادبیگی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اظهار کرد: جوانان استان نیازمند فرصت‌های شغلی و حمایت در فعالیت‌های اقتصادی هستند تا اعتماد مردم به نظام حفظ شود.

وی اضافه کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید از هرگونه فشار سیاسی یا رابطه‌ای در خصوص انتصاب افراد در دوایر دولتی اجتناب کنند و اولویت خود را خدمت به مردم قرار دهند.

مرادبیگی تشریح کرد: پیروزی‌های اخیر غزه، نشان‌دهنده مقاومت و بیداری ملت‌ها در مقابل ظلم و آن‌هایی است که نقاب حقوق بشر بر چهره زده‌اند؛ اقداماتی که موجب آشکار شدن چهره واقعی رژیم‌های ظالم در دنیا شد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به اهمیت تولید داخلی و استاندارد‌های کیفیت کالا‌ها پرداخت و افزود: روز جهانی استاندارد، یادآور ضرورت تولید و ارائه کالا‌های باکیفیت است؛ امری که علاوه بر ایجاد اعتماد مردم؛ موجب ارتقای سطح تولید داخلی و جلوگیری از ورود محصولات بی‌کیفیت به بازار می‌شود.

وی تأکید کرد: مسئولان باید بر بازار و تولید، نظارت مستمر داشته باشند؛ تا اعتماد مردم به تولید داخلی حفظ شود.

امام جمعه موقت ایلام با تقدیر از نقش نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت استان، تصریح کرد: امنیت جامعه، پیش‌شرط حرکت اقتصادی، رشد اخلاقی و ارتقای سطح انسانی افراد است؛ مجاهدان سخت کوشی که با ازخودگذشتگی؛ حتی در سخت‌ترین شرایط، وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهند؛ به گونه‌ای که شهدای زیادی را در راه نظم و امنیت جامعه تقدیم کرده‌اند.

مرادبیگی همچنین بر اهمیت احترام به سالمندان تأکید کرد و گفت: جامعه‌ای که به سالمندان احترام می‌گذارد و آنها را با عزت و کرامت نگه می‌دارد؛ مورد توجه ویژه خداوند است؛ بنابراین باید با ایجاد فضا‌های مناسب و ارائه خدمات شایسته، رضایت آن‌ها را به دست بیاوریم و از این قشر ارزشمند غافل نشویم.