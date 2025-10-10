به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه شهرستان پلدشت ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز با اشاره به آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی برقرار شد و هرچند طبق آیات قرآن یهود هیچ‌وقت به عهد خود عمل نمی‌کند، گفت: اسناد اتاق جنگ رژیم صهیونیستی که بعد‌ها انتشار یافت مشخص شد خودِ اسرائیل آماده حمله گسترده به غزه بوده و حماس فقط پیش‌دستانه عمل کرده است، حتی شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله فاش کرد طرح حمله به لبنان نیز پیش از هفت اکتبر در ارتش اسرائیل تصویب شده بود

حجت الاسلام رسول جمشیدی تصریح کرد: رژیم غاصب نه‌تنها به هیچ‌یک از اهدافش نرسید؛ بلکه .مجبور شد با همان حماس پشت میز مذاکره بنشیند و رسماً بپذیرد که قادر به حذفش نیست، امروز نتانیاهو اعلام کرد حماس را نتوانستیم شکست دهیم.

امام‌جمعه پلدشت افزود: واقعیت این است که مسئله فقط میدان جنگ نیست، در جنگ‌های نامتقارن پیروزی با تعداد موشک و کشته تعیین نمی‌شود با تغییر موازنه معنا و قدرت تعیین می‌شود.

وی اظهار کرد: هفت اکتبر هر ۳ افسانه رژیم غاصب که شامل افسانه «مظلومیت، امنیت و اقتدار» بود را در هم شکست، حماس موفق شد جنگ را از خاک به ذهن منتقل کند، همان جایی که رژیم صهیونیستی همیشه در آن پیروز بود حالا باخته است.

جمشیدی گفت: نظرسنجی‌های گالوپ، رویترز و نیویورک‌تایمز می‌گویند برای اولین‌بار در تاریخ مردم آمریکا بیشتر از اسرائیل، از فلسطین حمایت می‌کنند، در اروپا و آمریکای لاتین هم خیابان‌ها پر از پرچم فلسطین است و دولت‌ها ناچارند پشت سر ملت‌ها حرکت کنند، نمونه‌اش ده‌ها کشور اروپایی و آمریکایی که رسماً کشور فلسطین را به رسمیت شناختند.

