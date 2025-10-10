به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عباس آباد از کلنگ زنی پروژه بزرگ جاده ساحلی شهرستان عباس آباد با پیگیری و حمایت ویژه رئیس کل دادگستری مازندران خبر داد.

سینا درویش افزود: با پیشنهاد امام جمعه شهرستان عباس آباد، بازدید میدانی و پیگیری جدی و قاطع رئیس کل دادگستری استان مازندران و حمایت استاندار و شورای تامین استان، موضوع احداث جاده ساحلی شهرستان عباس آباد بررسی و طرح آن مصوب شد.

دادستان عباس آباد تصریح کرد: با توجه به بازدید و پیگیری میدانی رئیس کل دادگستری مازندران با رویکرد گره گشایی از طرح در راستای رشد و توسعه استان، پروژه جاده ساحلی شهرستان عباس آباد، به عنوان طرح نمونه در مازندران اجرایی و با حضور مسئولان شهرستانی کلنگ زنی شد.

درویش با قدردانی از همدلی و همراهی مردم شهرستان عباس آباد در این پروژه، اظهار کرد: مسئولان شهرستان عباس آباد در این مسیر با موانع و مشکلاتی مواجه شدند که رفع آنها نیازمند حمایت مستقیم دستگاه قضایی و ورود مقامات عالی دادگستری استان بود.

دادستان عباس آباد تصریح کرد: رئیس کل دادگستری استان ظرف ۴۸ ساعت پس از حضور در شورای تامین شهرستان و طرح موضوع، در محل جانمایی اولیه طرح حضور یافته و در این راستا دستورات لازم را برای رفع موانع و مشکلات موجود صادر کرد.

درویش تاکید کرد: پیگیری مجدانه رئیس دستگاه قضایی مازندران که ۲۵ مهرماه امسال موجب آغاز روند اجرایی پروژه جاده ساحلی شهرستان عباس آباد و تسریع در عملیات اجرایی آن شد به مرور در شهر‌های سلمانشهر، عباس آباد و کلارآباد نیز اجرایی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: رعایت موارد قانونی و ضوابط در رابطه با اراضی، مستحدثات و ساحل و همچنین رعایت حریم ۶۰ متری دریا و مقررات زیست محیطی و گردشگری از جمله مواردی است که در این پروژه باید مورد توجه قرار گیرد.