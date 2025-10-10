هزار و ۲۰۰ قطعه زمین در سایت بام ساوه؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس وعده‌ مسئولان، اراضی طرح جوانی جمعیت در ساوه تا پایان سال جاری تحویل خواهد شد.

حجت الاسلام سبزی افزود: در تحویل اراضی طرح جوانی جمعیت به متقاضیان ساوه تعلل و ترک فعل شده است.

او گفت: در طرح جوانی جمعیت قطعات ۲۰۰ متری برای احداث دو واحد مسکونی اختصاص خواهد یافت که با برنامه ریزی و قول مسئولان قرار شده تا پایان سال این اراضی تحویل متقاضیان شود.

سرپرست راه و شهرسازی استان مرکزی نیز گفت: در شهرستان ساوه حدود ۸۷۰ متقاضیان طرح جوانی جمعیت ثبت نام کرده‌اند که در سایت بام ساوه تا ۱۲۰۰ متقاضی ظرفیت واگذاری وجود دارد.

جواد لنجابی افزود: با توجه به اینکه عقد قرار داد با دانشگاه آزاد اسلامی در حال انجام است، در تلاش هستیم تا ظرفیت پذیرش متقاضیان را افزایش دهیم.

او گفت: حدود ۳۰ هکتار از اراضی در ساوه برای طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده که آماده واگذاری و شروع این طرح هستیم.