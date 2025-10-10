به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، وزارت دفاع افغانستان امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: ‏بار دیگر پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرد. این کشور در استان پکتیکا نزدیک خط دیورند، یک بازار غیرنظامی را بمباران و همچنین حریم کابل را نیز نقض کرده است.

در این بیانیه آمده است: این اقدام در تاریخ افغانستان و پاکستان عملی بی‌سابقه، خشونت‌بار و ناپسند است ما این تجاوز به حریم افغانستان را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کنیم و دفاع از حریم کشور را حق مشروع خود می‌دانیم. پس از چنین اقدامات، اگر وضعیت به هر اندازه بحرانی شود، پیامد‌های آن متوجه ارتش پاکستان خواهد بود.

عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: حملات هوایی اخیر به شهر کابل و استان پکتیکا را نقض آشکار تمامیت ارضی کشور دانسته و محکوم می‌کنیم. هرگونه اقدام نظامی در داخل اراضی کشور نقص آشکار قوانین بین المللی بوده و با اصول حسن همجواری، و منشور سازمان ملل در تضاد مستقیم قرار دارد.

وی تصریح کرد: ما برای حل هرگونه اختلافات، خواستار تعامل منطقی، راهکار‌های دیپلماتیک و مذاکرات سازنده هستیم و باور داریم که اختلافات باید از راه گفت‌و‌گو و تفاهم حل‌و فصل گردند.