رویداد فرهنگی «گل غلتان نوزاد» روستای کراده در استان فارس، در تقویم رویداد‌های گردشگری ایران ثبت و گامی مهم در جهت توسعه گردشگری فرهنگی و مذهبی شهرستان خفر برداشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خفر در استان فارس گفت : رویداد فرهنگی‌مذهبی «گل غلتان نوزاد» روستای کراده در شهرستان خفر ، در فهرست میراث معنوی هم ثبت شده و پنجمین رویداد ثبت شده این شهرستان در تقویم رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران است.

علی‌اصغر طاهری باب اناری افزود : این رویداد که دارای قدمتی دیرینه است، هر سال همزمان با فصل برداشت گل نرگس و جشنواره‌های محلی برگزار می‌شود و توانسته است توجه گردشگران داخلی و خارجی بسیاری را به خود جلب کند.

مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خفر با اشاره به موقعیت جغرافیایی و آب‌وهوای چهارفصل شهرستان خفر، گفت : شهرستان خفر با داشتن تنوع محصولات کشاورزی و طبیعتی چشم‌نواز، از مقاصد محبوب گردشگری در استان فارس به شمار می‌رود. رویداد گل غلتان نوزاد به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی و مذهبی این منطقه، نقش بسزایی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ایفا می‌کند.

طاهری باب اناری افزود: برگزاری این رویداد به صورت سالانه و همزمان با برداشت گل نرگس فرصتی مناسب برای نمایش محصولات محلی، صنایع‌دستی و سوغات منطقه فراهم می‌کند و در جذب گردشگران و رونق اقتصادی منطقه مؤثر است.

وی تأکید کرد که پس از انجام مراحل مستندسازی و پیگیری‌های لازم، رویداد گل غلتان نوزاد با شماره ثبت ۱۰۴۱۶۱۱۴۱ در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ به طور رسمی در فهرست میراث معنوی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است. این ثبت، گامی مهم در جهت توسعه گردشگری فرهنگی و مذهبی شهرستان خفر محسوب می‌شود.

مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خفر اظهار امیدواری کرد این اقدام باعث افزایش شناخت و جذب گردشگر به منطقه شود و موجب حمایت بیشتر از میراث فرهنگی و صنایع‌دستی محلی شود.