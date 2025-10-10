پخش زنده
امامان و خطیبان نماز جمعه این هفته شهرستان های هرمزگان در خطبه های این هفته به مسایل سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی اشاره کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس با استقبال از پایان نسل کشی در غزه و اشاره به بدعهدی صهیونیست ها، ابراز امیدواری کرد مردم غزه در آرامش زندگی کنند.
** نماز جمعه میناب
آیت الله محسن ابراهیمی امام جمعه میناب از دولت و دولتمردان خواست در بهبود نیازهای معیشتی مردم توجه جدی داشته باشند.
** نماز جمعه رودان
حجتالاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان نبود مصلی جمعه را یکی از مشکلات مهم در حوزه فرهنگ دینی و زیرساختهای فرهنگی این شهرستان دانست و گفت: امیدوارم به زودی ساخت آن آغاز شود.
** نماز جمعه بندرلنگه
حجتالاسلام و المسلمین علیاکبر کیخا امام جمعه بندرلنگه دشمنی غرب با جمهوری اسلامی را ناشی از استقلال، عزت و پیشرفت علمی کشور بهویژه در حوزه انرژی هستهای دانست و گفت: ایران به دنبال بمب هستهای نیست، بلکه با بومیسازی چرخه کامل این علم، به یکی از قدرتهای علمی جهان تبدیل شده است.
** نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه
شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت بندر لنگه توافق آتشبس حماس را نتیجه ایمان و خداترسی موحدان دانست که دشمن را پس از دو سال به پذیرش صلح واداشت.
** نماز جمعه قشم
حجتالاسلام والمسلمین حاجبی امام جمعه قشم گفت: دشمن صهیونیستی در جنگ و کشتار بیرحمانه مردم مظلوم غزه به هیچ یک از اهداف خود دست پیدا نکرد و دنیا نظارهگر وحشیگریهای این رژیم بود و روز به روز منفورتر و منزویتر میشود و هیچ قدرتی نمیتواند اراده و عزت ملت فلسطین را شکسته و آزادی این سرزمین را از آنها سلب کند.
** نماز جمعه پارسیان
حجتالاسلام و المسلمین جواد اسماعیلنیا امام جمعه پارسیان گفت: عملیات طوفان الاقصی اقدام دفاعی مشروع فلسطینیان در برابر هفتاد و پنج سال محاصره و جنایت صهیونیستها علیه مردم بیگناه بود که رژیم غاصب را سالها عقب راند.
** نماز جمعه بندرخمیر
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندرخمیر گفت: آتش بس توافق شده نتیجه مقاومت و فداکاری مردم غزه است و این مقاومت آتش بس را بر صهیونیست و حامیانش تحمیل کرد.
** نمازجمعه سیریک
حجت الاسلام والمسلمین احمد خلیلی امام جمعه موقت سیریک از اجرای طرح ۴۰ واحدی مسکونی مددجویان کمیته امداد این شهرستان انتقاد کرد و گفت: با گذشت ۵ سال همچنان این طرح در مرحله سازه اولیه است.
** نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام ایوب جهانگیری امام جمعه موقت حاجی آباد با اشاره به سخنان سردار پاکپور فرمانده سپاه پاسداران گفت: اگر آمریکا درباره تنگه هرمز دچار خطای محاسباتی شود با جواب قاطع و پشیمان کننده ما مواجه میشود.
** نماز جمعه بشاگرد
حجت الاسلام و المسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد از کندی عملیات اصلاح جاده میناب – بشاگرد انتقاد کرد و از مسئولان خواست هر چه سریعتر این طرح را به پایان برسانند.
** نماز جمعه هرمز
حجتالاسلام و المسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه هرمز با گرامیداشت روز سالمند گفت: پرستاری از سالمندان باعث رشد معنوی فرزندان میشود.
** نماز جمعه توکهور و هشتبندی
حجتالاسلام والمسلمین سید علی پور حسینی امام جمعه توکهور وهشتبندی با اشاره به سفر معاون عمرانی استانداری استان به منطقه گفت: منطقه توکهور وهشتبندی مشکلاتی در حوزه ورزش، بهداشت و درمان و راه دارد که نیازمند توجه ویژه مسئولان است که باید چاره جویی شود.