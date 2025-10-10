مردم یمن همزمان با برقراری آتش‌بس در نوار غزه، با برگزاری راهپیمایی‌های گسترده از استقامت و پایداری مردم و مقاومت فلسطین ستایش و بر لزوم آمادگی برای مقابله با هرگونه وقت‌کشی و تعلل رژیم اسرائیل در زمینه اجرای مفاد آتش‌بس تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از شبکه المسیره، راهپیمایی گسترده مردمی بویژه در استان صعده در شمال یمن با شعار «طوفان الاقصی: دو سال جهاد و جانفشانی تا پیروزی» برگزار شد.

راهپیمایان بر بی اعتمادی خود به وعده‌های دشمن جنایتکار صهیونیستی تاکید کردند و اظهار داشتند: هرگونه توافق موقت، نیاز به آمادگی ملی مداوم را از بین نمی‌برد.

آنها افزودند: دشمن (به تعهدات خود) پایبند نیست و ممکن است در مرحله فعلی دست به مانور و تعلل‌ها بزند. بنابراین، مردم باید هوشیار باشند و از هر روز خود برای حضور در میدان و آموزش‌های میدانی استفاده کنند.

راهپیمایان در بیانیه خود اعلام کردند: مقاومت فلسطین با حمایت جامعه یمن و امت اسلامی، تمام توطئه‌های صهیونیستی و آمریکایی را که با هدف سرکوب ملت فلسطین و پایان دادن به مقاومت آنها طراحی شده بود، خنثی کرد و پیروزی تنها از جانب خداست.

این بیانیه همچنین به همه وفادارانی که جان خود را برای حمایت از غزه فدا کردند، به ویژه حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی ایران و مقاومت در عراق، درود فرستاد و همزمان رژیم‌ها و قدرت‌هایی را که توطئه کردند یا از مسئولیت‌های خود در قبال فلسطین شانه خالی کردند، محکوم کرد.