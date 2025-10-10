به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در بازدیدنائب رئیس مجلس شورای اسلامی از طرح‌های نیمه کاره کشاورزی در شهرستان بدره، مقرر شد: طرح لوله گذاری پمپاژ آب شهرک ولی عصر با اعتبارات استانی اجرا شود و وی نیز از طریق ماده ۲۳ پیگیر اعتبارات ملی این طرح باشد.

همچنین در نشستی با حضور حاجی بابایی مسائل و مشکلات آموزشی سه شهرستان دره شهر، آبدانان و بدره، بررسی و پیگیری شد.

توسعه تجهیزات آموزشی مدارس به منظور اجرای عدالت آموزشی، توجه به مسکن و معیشت فرهنگیان و هوشمند سازی مدارس، ساناندهی نیرو‌های قراردادی و شرکتی از مهم‌ترین مطالبات فرهنگیان این سه شهرستان برای بهبود کیفیت سطح علمی دانش آموزان بود.