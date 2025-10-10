پخش زنده
حجتالاسلام وحدانی فر گفت: پذیرش آتشبس، از سوی حماس یک عقلانیت ضروری در این برهه بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه دهدشت در خطبههای نماز جمعه این شهر توافق اخیر حماس برای آتشبس را توافق با ایالات متحده آمریکا دانست و گفت: اسرائیل تنها یک پایگاه نظامی بزرگ در منطقه و متعلق به آمریکا است لذا توافق حماس با آمریکا پس از چند مرحله مذاکرات غیرمستقیم، یک پیروزی تاریخی برای مقاومت محسوب میشود.
حجتالاسلام وحدانی فر با بیان اینکه رژیم جعلی صهیونیستی و آمریکا با گروهی مذاکره کردند که دو سال تمام توان خود را برای نابودی آن به کار بسته افزود: بودند: پذیرش آتشبس، یک عقلانیت ضروری در این برهه بود تا جبهه مقاومت از همه ظرفیتهای مطلوب برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.
وحدانی فر با اشاره به اینکه هدف این توافق، پایان دادن به کشتار است و به معنای کوتاه آمدن از آرمان فلسطین یا امتیاز دادن به دشمن نیست، اضافه کرد: این توافق تثبیت پیروزی تاریخی عملیات طوفانالاقصی در هفتم اکتبر است.
وی با اشاره به شکستهای جبهه دشمن در این جنگ دوساله ادامه داد: دشمن در هیچیک از طراحیهای خود از کوچاندن اجباری و دائمی فلسطینیان، اشغال کامل غزه، خلع سلاح مقاومت و از بین بردن حماس موفق نشد.
امام جمعه دهدشت با بیان اینکه این توافق شاید آتشبس نمایشی برای خروج از بنبستهای فعلی باشد، گفت: یکی از این بنبستها، خروج ترامپ از فشارهای داخلی و خارجی برای کسب جایزه صلح نوبل و دیگری خروج رژیم صهیونیستی از باتلاقی است که در آن گرفتار شده است.
حجتالاسلام وحدانی فر تأکید کرد: جبهه مقاومت به دشمن اعتماد ندارد و پایبندی اجباری دشمن، کارشکنی و نقض توافق دو سناریوی پس از توافق است.
وی پایبندی اشغالگران صهیونیستی به این توافق را یک دست آورد بزرگ برای جبهه مقاومت دانست و افزود: حماس توانست با رشادت رزمندگان قسام و پایداری افسانهای مردم غزه، شرایط خود را بر رژیم متجاوز تحمیل کند.
وحدانی فر اضافه کرد: در صورت نقض توافق، این امر به تقویت مشروعیت حماس در جهان اسلام، افزایش دامنه و گستره نبرد و افزایش نفرت جهانی منجر خواهد شد.
امام جمعه دهدشت ادعای اخیر رئیسجمهور سابق آمریکا مبنی بر نقش فشار واشنگتن بر ایران برای پذیرش این توافق و از بین بردن ظرفیت اتمی ایران را مردود دانست و گفت: اگر ایران بنا بود به حرف شما گوش کند، پایگاه شما در سرزمینهای اشغالی را شخم نمیزد، العدید قطر را نمیزد و بالای ۳۰۰ کشتی شما در دریا غرق نمیشد.
حجتالاسلام وحدانیفر با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری به سیودومین اجلاس سراسری نماز افزود: اجلاس نماز یکی از سودمندترین گردهماییهای کشور است.
وحدانی فر با انتقاد از کمترین بهرهگیری از فضای مجازی برای تبلیغ مسائل دینی، بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین برای تشویق، آموزش و ترویج نماز و تبیین ظرافتهای پرمعنای آن تأکید کرد.
وی با اشاره به سفر آتی رئیسجمهور به استان، به آسیبشناسی سفرهای گذشته پرداخت و گفت: بسیاری از مصوبات سفرهای پیشین به دلیل نبود پیگیری مستمر، تأمین اعتبار کافی یا ضعف اجرا به نتیجه نرسید.
امام جمعه دهدشت با بیان اینکه متأسفانه برخی مدیران استانی مصوبات را از وزارتخانهها پیگیری نمیکنند و این یک ضعف عمده است تأکید کرد: در سفر جدید رئیس جمهور باید از ظرفیت کارشناسان غیردولتی متخصص استفاده شود و مطالبهگری هوشمندانه و هدفمندانه جایگزین تخریب افراد و اشخاص شود.
وی از نیمه کاره رها شدن برخی طرحها انتقاد کرد و گفت: برخی از طرحهایی که در این استان کلنگزنی شده و کار میشود، برای مردم هیچ فایدهای ندارد.
وحدانی فر با ابراز نگرانی از وضعیت بیمارستان امام خمینی دهدشت افزود: چگونه برای طرحهای بدون ماده ۲۳ در بقیه مناطق استان اعتبار هست و هزینه میشود، اما طرح نیمه کاره بیمارستان دهدشت که یک واجب است، بدون ماده ۲۳ شروع به کار نمیشود.
امام جمعه دهدشت خواستار اخذ امتیازات مهم، توازن منطقهای و شنیده شدن صدای کارشناسان در سفر ریاستجمهوری شد و تأکید کرد که اصرار بر ظرفیت آبی استان میتواند اشتغال، اقتصاد و تواناییها را مرتفع کند.