در این بسته خبری فرازی از خطبه های نماز جمعه در شهرهای مختلف استان گلستان را ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت الاسلام ترابی امام جمعه گنبدکاووس در خطبههای این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه با بازخوانی مساله آتش بس غزه گفت: عملیات طوفان الاقصی همه دنیا را بیدار کرد و اکنون فلسطین در دستور اول افکار عمومی دنیا قرار دارد.
آخوند جاور، امام جمعه اهل سنت گنبد کاووس، در خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به آیه ۷۲ سوره احزاب، به اهمیت امانتداری و مسئولیتپذیری انسان در برابر خداوند پرداخت.
امام جمعه کردکوی ضمن تشریح اوضاع منطقه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی تقوا و مقاومت را رمز پیروزی جبهه مقاومت خواند.
امام جمعه شهرستان ترکمن نیز با تاکید بر نقش و تاثیر اقامه نماز خواستار گسترش نماز جماعت در مدارس و مراکز علمی شد.
حجت الاسلام دلبری امام جمعه علی آباد کتول هم با اشاره به آتش بس در غزه بر لزوم رسیدگی به جنایات جنگی تأکید کرد.
حجتالاسلام منصوری امام جمعه آزادشهر هم به تحولات اخیر فلسطین و مقاومت ملت غزه اشاره کرد.
مولوی مشعوف امام جمعه اهل سنت آزادشهر نیز با تأکید بر اینکه هزینه مقاومت بسیار کمتر از تسلیم شدن است، گفت: ملت فلسطین با ایستادگی در برابر تجاوزات صهیونیستها عزت و شرف خود را حفظ کرد.
حجت الاسلام قاسمی امام جمعه کلاله هم عملیات طوفان الاقصی را پاسخ قاطع به ۸۰ سال جنایات اسرائیل خواند.
آخوند احمدی امام جمعه اهل سنت کلاله نیز با اشاره به اقدامات نتانیاهو گفت: صهیونیستها با غرور وارد جنگ شدند، اما با فشار و نفرت جهانی، مجبور به پذیرش صلح شدند.
حجتالاسلام دماوندی امام جمعه مینودشت نیز با تأکید بر اهمیت نماز و آموزش آن در مدارس گفت: مدیران معاونین و معلمان باید این وظیفه را جدی بگیرند.
حجتالاسلام حسینی امام جمعه آققلا در خطبههای نماز جمعه این هفته با تحلیل وضعیت آتشبس میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی، دشمن را ناکام تراز همیشه خواند.
حجت الاسلام ابراهیمی در خطبههای نماز جمعه شهردوزین گفت:اینکه قهرمانان ما مدالهای ارزشمندشان را به کودکان مظلوم فلسطین و غزه اهدا کردند، نشان دهندهی مسئولیت پذیری اجتماعی آنان است.
حجتالاسلام اسکندریان امام جمعه موقت رامیان با اشاره به روز پیوند اولیا و مربیان بر اهمیت ارتباط سهگانه مسجد، منزل و مدرسه تأکید کرد.
حجت الاسلام بابامحمدی امام جمعه نگین شهر هم گفت رژیم صهیونستی به هیچ یک از اهداف چهار گانه خود از جمله نابودی حماس و ایجاد امنیت برای شهرک نشینان صهیونیستی نرسید.
حجتالاسلام صفایی امام جمعه انبارالوم نیز درباره مشکلات اقتصادی مردم گفت: لازم است مسئولان با اراده و جزم بیشتری مشکلات را مدیریت کنند.
حجت الاسلام کیائی امام جمعه شهر دلند درخصوص گرانفروشی برخی اجناس، قاچاق و احتکار کالاهای اساسی از دستگاه قضا و سیستمهای نظارتی خواست رسیدگی و نظارتها را بیشتر کنند.
حجتالاسلام رضا نیا امام جمعه موقت شهر مزرعه کتول هم گفت جبهه مقاومت با پایداری و استقامت توانست اسرائیل را به زانو درآورد.
حجة الاسلام ریاحی امام جمعه نوکنده اتحاد امروز ملت ایران را هدیه الهی خواند که همه باید از آن صیانت کنند.
آخوند خوجملی امام جمعه اهل سنت نگین شهر یاد و خاطره ۶۷ هزار شهید غزه را گرامی داشت.
امام جمعه موقت شهر خان ببین هم با اشاره به اعمال تحریمهای جدید علیه ملت ایران گفت: مرحله گذر از تحریمها را باید به فرصت تبدیل کنیم.