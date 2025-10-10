ماموستا معروف خالدی: رژیم صهیونی با کشتار هزاران نفر از مردم مظلوم غزه و راه‌انداختن جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، جنایتکار بودن خود را به جهانیان اثبات کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امام‌جمعه موقت سنندج در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با بیان اینکه مظلومیت مردم بی‌گناه غزه، روزی ریشه اسرائیل را خواهد سوزاند، گفت: ظلم، محکوم به نابودی است استکبار جهانی و اسرائیل بداند یک روز نابود خواهند شد و اثری از آنها روی کره زمین باقی نمی‌ماند.

ماموستا خالدی با بیان اینکه تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها علیه مردم بی‌دفاع غزه در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است، اظهار کرد: استکبار جهانی، به‌ویژه رژیم اسرائیل، هرگز با جنایت و ظلم، قادر به پیروزی نخواهد بود.

وی افزود: امروز چهره واقعی و شیطانی این رژیم جنایتکار برای کشور‌های جهان و نظام بین الملل آشکار شده و جهان اسلام، باید در محکوم کردن اقدامات و جنایات این غده سرطانی مواضع محکم‌تر و قاطعانه‌ای بگیرند.

اینکه رژیم صهیونیستی مانع از ارسال کمک‌های بشردوستانه کشور‌های مختلف جهان به مردم غزه شد، معنایی جز جنایت ندارد.

امام جمعه موقت سنندج با بیان اینکه رژیم صهیونیستی قطعا روزی سرنگون می‌شود، ادامه داد: نفرین مظلومان غزه و مسلمانان، دامن اسراییل منحوس را خواهد گرفت.

ماموستا خالدی در بخش دیگری از خطبه‌ها از جوانان خواست به والدینشان احترام بگذارند چراکه رضایت پروردگار در گرو رضایت والدین است.

وی همچنین با تاکید بر شرکت مسلمانان به ویژه جوانان در نماز جمعه گفت: کسانی که در نماز جمعه شرکت کرده و دستورات خداوند را انجام می‌دهند، مورد لطف پروردگار قرار می‌گیرند.