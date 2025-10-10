به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور رفت رقابت‌های لیگ ووشو نونهالان - نوجوانان پسر به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران از پنجشنبه، ۱۷ مهر آغاز شد و تا امروز (۱۸ مهر) ادامه داشت.

در پایان روز دوم مسابقات دور رفت، نتایج زیر حاصل شد:

سانا صنعت ۴ - شهید کاظمی‌خدابنده ۵

مقاومت ۸ - هیئت ووشو استان خراسان‌شمالی ۳

سانا صنعت صفر - هیئت ووشو استان تهران ۱۴

شهید کاظمی‌خدابنده صفر - هیئت ووشو استان گلستان ۱۵

سانا صنعت ۷ - هیئت ووشو استان خراسان‌شمالی ۲

شهید کاظمی‌خدابنده ۲ - مقاومت ۱۰

هیئت ووشو استان گلستان ۹ - هیئت ووشو استان تهران ۶

در پایان تیم هیئت ووشو استان گلستان با کسب ۵ پیروزی، ۱۵ امتیاز و تفاضل ۴۳ در رده نخست قرار گرفت. تیم هیئت ووشو استان تهران با کسب ۴ پیروزی، ۱۲ امتیاز و تفاضل ۴۷ دوم شد و تیم‌های مقاومت، شهید کاظمی‌خدابنده، سانا صنعت و هیئت ووشو استان خراسان‌شمالی به‌ترتیب سوم تا ششم شدند.

دور برگشت این مسابقات ۸ و ۹ آبان برگزار خواهد شد.