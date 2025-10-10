پخش زنده
نمایندگان ایران با کسب چند مدال طلا در رشتههای مختلف ورزشهای زورخانهای، در جایگاه نخست هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ایستادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، هفتمین دوره مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا ۲۰۲۵، با معرفی برترینها در سالن الغدیر ارومیه به کار خود پایان داد.
این رقابتها طی روزهای ۱۶ تا ۱۸ مهرماه با حضور ۱۸۰ ورزشکار از ۱۷ کشور آسیایی از جمله ایران، عراق، پاکستان، هند، سریلانکا، کرهجنوبی، نپال، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، مالزی، قزاقستان، ترکمنستان، بنگلادش، اندونزی و قرقیزستان برگزار شد.
در پایان این رقابتها، نمایندگان ایران در چند رشته موفق به کسب مدالهای طلا شدند:
چرخ چمنی: محمدمهدی شوندی از ایران قهرمان شد.
چرخ تیز: محمد ارباب از ایران بر سکوی نخست ایستاد.
میل بازی: رضا آبباریکی از ایران مدال طلا گرفت.
رشته سنگ: امید سلیمی از ایران عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
میل سنگین: جعفر نوری از کشورمان طلا گرفت، اما نتایج این رشته با اعتراض تیمهای عراق، تاجیکستان و کرهجنوبی مواجه شد و کمیته فنی در حال بررسی موضوع است.
در سایر بخشها، ورزشکاران عراق، افغانستان و تاجیکستان نیز عملکرد درخشانی داشتند.
در رشته کباده، جابر صبری عبدالامیر از عراق قهرمان شد و امیررضا آذری از ایران به مقام دوم رسید.
این مسابقات با هدف گسترش ورزشهای اصیل زورخانهای و تحکیم پیوندهای فرهنگی میان کشورهای آسیایی برگزار شد.