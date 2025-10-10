ناخدا سوم ناونیت، با تأکید بر اینکه بلایا نه‌تنها بیشتر شده‌اند، بلکه پیچیده‌تر و گسترده‌تر نیز شده‌اند، خاطرنشان کرد: نیرو‌های دریایی در منطقه اقیانوس هند باید نقش محوری در مدیریت این چالش‌ها ایفا کنند. ما باید آماده باشیم تا در مواجهه با فجایع، پاسخ‌های سریع، مؤثر و انسانی ارائه دهیم.

نادر پسنده مدیر کل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کل کشور ضمن تشریح اهمیت عملیات جست‌و‌جو و نجات دریایی، گفت: در جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت جست‌و‌جو و نجات دریایی به سازمان بنادر و دریانوردی واگذار شده است.

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل دریایی جهان از طریق دریا انجام می‌شود و افراد دریانورد نقش کلیدی در این حوزه دارند. در زمان وقوع حوادث دریایی، سازمان بنادر با استفاده از تجهیزات پیشرفته، نیرو‌های آموزش‌دیده و همکاری با نهاد‌های مختلف مانند نیروی دریایی، دریابانی و بخش خصوصی، عملیات جست‌و‌جو و نجات را اجرا می‌کند.

نشست بین‌المللی کارگروه اقدامات بشردوستانه مقابله با بلایای طبیعی (HADR) آیونز ۲۰۲۵، با حضور نمایندگانی از کشور‌های پاکستان، سریلانکا، هند، امارات، اندونزی، چین، فردا با شعار «با هم، ایمنی و امنیت دریایی» به میزبانی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نوشهر برگزار می‌شود و نمایندگان کشور‌های قطر، میانمار، فرانسه، بنگلادش و عربستان هم به صورت برخط در این نشست شرکت کردند.