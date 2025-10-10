راهپیمایی «بشارت نصر» در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین، امروز پس از اقامه نماز عبادی - سیاسی جمعه با حضور نمازگزاران در سراسر استان مازندران برگزار شد.

راهپیمایی «بشارت نصر» در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ راهپیمایی «بشارت نصر» در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین، امروز پس از اقامه نماز عبادی - سیاسی جمعه با حضور نمازگزاران در سراسر استان مازندران برگزار شد.

راهپیمایان ضمن اعلام حمایت خود از فلسطینیان و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش، سکوت مجامع بین المللی در قبال تضییع حقوق ملت فلسطین را نیز محکوم کردند.

در ساری مرکز استان، راهپیمایان مسیر مصلای امام خمینی (ره)، میدان شهدا تا میدان ساعت را پیمودند و در پایان بر مفاد قطعنامه راهپیمایی تاکید کردند.

راهپیمایان دیگر شهر‌های استان هم، ضمن حمایت از مردم غزه، بر محاکمه سران رژیم کودک کش اسراییل تاکید کردند.

راهپیمایی شهرهای دیگر استان مازندران در جمعه های نصر :

: حمزه پور و گزارشی از راهپیمایی بشارت نصر در ساری: