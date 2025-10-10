



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، برنامه میزگرد خبری با موضوع بررسی فارس قطب پزشکی کشور؛ ضرورت توسعه زیر ساخت های درمانی شهر سلامت برگزار می شود .

این برنامه در راستای رویداد ملی ایران جان ، فارس ایران‌ ساعت ۲۲:۴۵ امشب از استودیوی شبکه فارس با حضور دکتر هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر ایمانیه، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و مهندس منصوری، مدیرعامل شرکت شهر سلامت شیراز به روی آنتن می رود .