به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تربت جام گفت: به همت گروه‌ های جهادی بسیج و با همکاری نهادهای مردمی، اردوی جهادی با حضور جمعی از جوانان داوطلب و جهادگر، در منطقه کرامت عیدی آباد برگزار شد.

سرهنگ پاسدار ابراهیم بیدل افزود: در این اردو که با هدف خدمت‌ رسانی به مردم مناطق کمتر برخوردار برگزار شد، جهادگران در عرصه‌ های مختلف عمرانی، پزشکی، فرهنگی و آموزشی به ارائه خدمات پرداختند.

وی گفت: تعمیر وسایل منازل محرومان، جوشکاری و آرایشگری و برگزاری کلاس‌ های آموزشی برای کودکان، ارائه خدمات پزشکی رایگان و مشاوره‌ های فرهنگی و اجتماعی از جمله اقدامات انجام‌ شده در این اردو بود.

سرهنگ بیدل ادامه داد: این اردو با حضور بیش از ۵۰ نفر از جهادگران برگزار شد و تلاش کردیم در حد توان، گوشه‌ ای از مشکلات اهالی این منطقه را کاهش دهیم.

وی گفت: اردوهای جهادی با تکیه بر مشارکت داوطلبانه جوانان و روحیه خدمت‌ رسانی، نقشی مؤثر در محرومیت‌ زدایی، تقویت روحیه امید و همبستگی اجتماعی ایفا می‌ کنند و در سال‌ های اخیر مورد استقبال چشمگیر اقشار مختلف به‌ ویژه جوانان قرار گرفته‌ است.