حجت السلام محمودی اصل گفت: دشمنان با شبههافکنی به مسائل اقتصادی به دنبال ضربه زدن به انسجام ملی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه لنده در خطبههای نماز جنعه این شهر با اشاره به ضرورت بازدارندگی امنیتی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، بر انسجام ملی و مدیریت مسئولان در مقابله با توطئهها گفت:دشمنان ملت همچنان در تلاش برای توطئه و دسیسه هستند و تنها با بهرهگیری از بازدارندگی امنیتی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی میتوان نقشههای آنان را خنثی کرد.
حجتالاسلام سید هدایت محمودیاصل با بیان اینکه بازدارندگی امنیتی به لطف نیروهای مسلح قوی برقرار است افزود:، اما باید از بعد هویتی و فرهنگی نیز مراقبت کنیم تا دشمن با جنگهای نرم ما را سست نکند و همچنین در عرصه دیپلماسی باید تجربههای گذشته را به کار ببریم و با کشورهایی که صادق و پایبند هستند ارتباط برقرار کنیم.
محمودیاصل با اشاره به برخی مشکلات در حوزه اقتصادی و تورم اضافه کرد: امروزه نیازمند مدیریت دقیق مسئولان و مشارکت دولت و بخش خصوصی است تا اقتصاد ملی بازسازی و احیا شود.
وی ادامه داد: اگر دولت به همراه بخش خصوصی پویا و مردم آگاه در یک مسیر حرکت کنند، تولد دوباره اقتصاد ملی ممکن خواهد شد و ملت توانمند میتواند دشمن را وادار به عقبنشینی کند.
امام جمعه لنده با اشاره به اینکه دشمنان با شبههافکنی و مسائل اقتصادی به دنبال ضربه زدن به انسجام ملی هستند گفت: با وحدت، مدیریت درست و دیپلماسی توانمند، میتوان دشمنان را وادار به عقبنشینی کرد.
امام جمعه لنده در بخش دیگری از خطبهها به برخی مطالبات محلی نیز پرداخت و با اشاره به مشکلات آرامستان شهر لنده گفت: قبرستان وقف عام است و هیچ فرد یا گروهی حق تصاحب بخشی از آن را ندارد.
محمودیاصل افزود: همچنین باید در ساخت قبور فاصله معقول رعایت و از نصب سنگ قبرهای بسیار گرانقیمت پرهیز تا حرمت اموات حفظ شود و خانوادهها دچار هزینههای غیرضروری نشوند.
وی با اشاره به موضوع تیراندازی در مراسمات اضافه کرد: اقدام برخی افراد به تیراندازی در مراسمات در شهرستانهای همجوار اقدامی بسیار خطرناک است و باعث قتل و جراحت شده و ضروری است بزرگان و معتمدان پیگیری کنند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.
امام جمعه لنده ادامه داد: استفاده از خوانندگان محلی و اجرای مراسمی که باعث رقص، آواز و آلودگی صوتی شود، نه تنها مناسب نیست، بلکه بهنوعی منکرات را ترویج میکند و برای جوانان و نوجوانان الگوهای نامناسب ایجاد میکند.