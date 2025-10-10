پخش زنده
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: حجاب مسئلهای قانونی و شرعی در کشور ماست و کوتاه آمدن نسبت به موضوع حجاب جایز نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، در خطبههای نماز جمعه ۱۸ مهر ارومیه که در مصلای امام خمینی (ره) شهر برپا شد با بیان اینکه موضوع حفظ حجاب، عفت و حیا در دین اسلام مسئلهای محوری است، اظهار کرد: خداوند در آیات قرآن به مسئله حجاب اشاره داشته است تا زنان خود را از مردان بپوشانند.
وی با بیان اینکه کوتاه آمدن نسبت به موضوع حجاب جایز نیست و گفت: حجاب مسئلهای قانونی و شرعی در کشور ماست، اما عدهای غیر متخصص موضع گیری میکنند و نسبت به این موضوع، عقب نشینی و کوتاهی میکنند.
امام جمعه ارومیه با بیان اینکه مسئولیت در دین اسلام همگانی است و خداوند همه انسانها را مسئول آفریده است، ادامه داد: در نهجالبلاغه آمده است همه افراد در مقابل جامعه و حتی حیوانات مسئولند و باید احساس مسئولیت کنند.
وی ضمن گرامیداشت هفته فراجا از مجاهدتهای نیروی مسلح بویژه فراجا قدردانی کرد و گفت: امنیت کشور مرهون تلاشهای فرزندان دلاور ایران اسلامی است.
حجت الاسلام و المسلمین قریشی ادامه داد: سد معبر در شهر توسط فروشندگان، ایجاد ترافیک و عدم رعایت حقوق مردم از سوی عدهای بیمسئولیتی و خودخواهی و غیرقابل قبول است؛ همه شهروندان باید حقوق و مسئولیتهای اجتماعی خود را رعایت کنند.
وی همچنین ضمن قدردانی از مدیریت شهری درخصوص اجرای نهضت آسفالت در ارومیه، برلزوم تلاش برای رفع سایر مشکلات شهری تاکید کرد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، با بیان اینکه سرانجام دنیوی و اخروی توسط نماز و عبادت تعیین میشود، گفت: اگر نماز در جامعه احیا شود از بسیاری از انحرافات جلوگیری میشود لذا باید از روشهای نوین برای تبلیغ نماز در جامعه استفاده شود.
وی بابیان اینکه انسان باید دوست و دشمن خود را بشناسد، گفت: در دین اسلام توصیه شده انسان با افراد درستکار دوستی و معاشرت کند.
امام جمعه ارومیه همچنین بر لزوم خوش اخلاقی اعضای خانواده نسبت به یکدیگر تأکید کرد و افزود: در اسلام تأکید شده انسان تلاش کند در زندگی خود باحل مشکلات مردم و خانواده، آنها را شاد کند.
وی در پایان از دانش آموزان ارومیهای که موفق به کسب رتبههای برتر در آزمون سراسری شدهاند قدردانی کرد.