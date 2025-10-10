به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده دریابانی بندرلنگه گفت: اعضای این باند قصد توزیع گسترده کالا‌های ممنوعه را در مناطق غرب هرمزگان، لامرد استان فارس و عسلویه توزیع داشته که با هوشیاری مرزبانان دریابانی بندرلنگه در دریا و ساحل دستگیر شدند.

سرهنگ بهروز آکفوره افزود: این محموله؛ بیش از شش هزار عدد انواع کالای ممنوعه و دو دستگاه بی سیم دستی، یک دستگاه تلفن ماهواره‌ای، چندین دستگاه تلفن همراه موسوم به شوتی، مقادیر زیادی گیرنده‌های جی پی اس و سایر ادوات و آلام جرم بود.

وی گفت: ارزش این محموله ۲۰۰ میلیارد ریال است.

فرمانده دریابانی بندرلنگه افزود: در این رابطه سه متهم دستگیر شدند و چهار فروند شناور و ۵ دستگاه انواع خودروی سبک توقیف شد.