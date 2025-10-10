پخش زنده
مسابقات استعدادهای برتر ووشوی کشور دوم تا چهارم آبان ۱۴۰۴ به میزبانی ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در آستانه برگزاری مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور به میزبانی قم، تمرینات منسجم تیمهای منتخب ساندا و تالو نوجوانان استان قم در خانه ووشو در حال انجام است.
این تمرینات با هدف آمادگی فنی و بدنی ورزشکاران، زیر نظر مربیان مجرب و با نظارت هیئت ووشو استان قم برگزار میشود.
نوجوانان قمی با انگیزهای بالا خود را مهیای درخشش در این رقابتها کردهاند تا در خانه خود، از عنوان ووشوی قم دفاع کنند.
مسابقات استعدادهای برتر ووشو ۲ تا ۴ آبانماه به میزبانی سالن دو هزار نفری شهید حیدریان برگزار میشود.