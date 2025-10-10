جلیل ناصری به عنوان سرپرست امور ورزش و تربیت بدنی و باشگاه فرهنگی ورزشی پالایش نفت آبادان منصوب شد.

تعیین جلیل ناصری به سمت سرپرست امور ورزش و تربیت بدنی و باشگاه فرهنگی ورزشی پالایش نفت آبادان

با حکم دکترمحسن وزیری رئیس اداره خدمات اجتماعی و رفاهی شرکت پالایش نفت آبادان جلیل ناصری به عنوان سرپرست امور ورزش و تربیت بدنی و همچنین باشگاه فرهنگی ورزشی پالایش نفت آبادان انتخاب شد.

وی که از کارکنان امور ورزش پالایشگاه و از پیشکسوتان فوتبال آبادان می‌باشد جایگزین عباس چوپان مدیر سابق این مجموعه شد.

باشگاه فرهنگی ورزشی پالایش نفت آبادان ضمن قدردانی از زحمات و تلاش مهندس عباس چوپان برای جناب آقای جلیل ناصری آرزوی موفقیت در مسیر پیشبرد اهداف و چشم انداز پیش رو باشگاه کرد.