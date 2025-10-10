به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران از ساعت ۱۵:۳۰ امروز در نخستین بازی اردوی آماده‌سازی خود در اصفهان، به مصاف ذوب‌آهن رفت.

در این مسابقه که به میزبانی ورزشگاه فولادشهر برگزار شد، ۲ تیم به تساوی یک_ یک رضایت دادند.

عباس فیروز در دقیقه ۶۷ برای تیم امید و ابوالفضل حسینی‌فر ۴+۹۰ برای ذوب آهن موفق به گلزنی شدند.

امیرمهدی مقصودی، فرزین معامله‌گری، مسعود محبی؛ ارشیا وثوقی‌فرد، مهدی مهدوی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، علیرضا صفری، عباس کهریزی، محمد حسین صادقی، عرفان جمشیدی و سعید سحرخیزان برای تیم امید در نیمه اول به زمین رفتند.

در نیمه دوم هم امید افشین، دانیال ایری، سهیل صحرایی، مهدی گودرزی، امیررضا شیخی راد، ابوالفضل سوختانلو، حجت احمدی، مبین دهقان، عباس فیروز، عباس حبیبی و آریا شفیع دوست برای این تیم بازی کردند.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، علی طاهری عضو هیئت رئیسه فدراسیون و رئیس هیئت اصفهان، محمدرضا ساکت، علیرضا احسانی، مدیرعامل ذوب آهن و اعضای هیئت مدیره این باشگاه تماشاگر ویژه بازی بودند.

رئیس فدراسیون در پایان بازی با حضور در رختکن ۲ تیم به کادرفنی و بازیکنان آنها خسته نباشید گفت و از هیئت فوتبال اصفهان بابت میزبانی از این اردو تشکر کرد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن خطاب به رئیس فدراسیون گفت: ذوب آهن از تیم‌های باکیفیت لیگ است و قطعا این بازی به رشد بازیکنان تیم امید کمک می‌کند. مجموعه ذوب آهن نیز در کنار فدراسیون است و هر زمان بخواهید به تیم‌های ملی کمک می‌کند.

همچنین رئیس فدراسیون فوتبال با اهدای پیراهن شماره ۶ تیم ملی به آرش قادری، از اقدام انسان دوستانه وی برای آزادی ۷ زندانی در استان مرکزی قدردانی کرد.

شاگردان امیدرضا روانخواه یکشنبه ۲۰ مهر دومین بازی خود را در این اردو مقابل سپاهان برگزار می‌کنند.