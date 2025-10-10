پخش زنده
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در اجلاس فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشورهای ساحلی دریای خزر، هماهنگیهای لازم برای اجرای رزمایشهای مشترک انجام شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار فرامرز بمانی در جمع خبرنگاران گفت: نیروی دریایی ارتش در فضای بینالمللی فعالانه عمل کرده است.
او گفت: وقتی از کشورهای خارجی و قدرتهای بزرگ برای اجرای رزمایش دعوت میکنیم، پاسخ مثبت میدهند و این اقدامات در آینده توسعه پیدا خواهد کرد.
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: در اجلاس فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشورهای ساحلی دریای خزر، هماهنگیهای لازم برای اجرای رزمایشهای مشترک انجام شد.