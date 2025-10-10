به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار فرامرز بمانی در جمع خبرنگاران گفت: نیروی دریایی ارتش در فضای بین‌المللی فعالانه عمل کرده است.

او گفت: وقتی از کشورهای خارجی و قدرت‌های بزرگ برای اجرای رزمایش دعوت می‌کنیم، پاسخ مثبت می‌دهند و این اقدامات در آینده توسعه پیدا خواهد کرد.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: در اجلاس فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشور‌های ساحلی دریای خزر، هماهنگی‌های لازم برای اجرای رزمایش‌های مشترک انجام شد.