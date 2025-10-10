رئیس جمهور روسیه در کنفرانس مطبوعاتی پایان سفر خود به تاجیکستان، با انتقاد از سابقه کمیته نوبل گفت: در مواردی، این جایزه به افرادی اعطا شده است که هیچ کاری برای صلح انجام نداده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ولادیمیر پوتین جمعه در کنفرانس مطبوعاتی در پایان سفر سه روزه به تاجیکستان افزود: مواردی وجود داشته است که کمیته جایزه صلح نوبل را به افرادی اعطا کرده است که هیچ کاری برای صلح انجام نداده‌اند.

وی همچنین گفت: تصمیم گیری در مورد اینکه آیا رهبر آمریکا شایسته دریافت آن است یا خیر، بر عهده او نیست.

پوتین در عین حال خاطرنشان کرد که ترامپ برای حل بحران‌های پیچیده و طولانی مدت اقدامات زیادی انجام می‌دهد.

کمیته نوبل روز جمعه «ماریا کورینا ماچادو» سیاستمدار ونزوئلایی و رهبر مخالفان این کشور را به عنوان برنده امسال جایزه صلح نوبل اعلام کرد. پیش از این برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی را در مورد نامزدی دونالد ترامپ در مسیر معرفی جایزه صلح نوبل مطرح کرده بودند که در نهایت رئیس جمهوری آمریکا در بدست آوردن این جایزه ناکام ماند.

پایبندی به توافق‌نامه‌ها با ایالات متحده در مورد اوکراین

رئیس‌جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: روسیه و ایالات متحده همچنان به توافق‌نامه‌های خود در آلاسکا متعهد هستند. وی افزود: مسکو و واشنگتن مسیر پیش رو برای پایان دادن به این درگیری به صورت مسالمت‌آمیز را درک می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: «شاید ما هنوز بتوانیم بر اساس توافق‌نامه و بحث‌ها در انکوریج به دستاورد‌های زیادی برسیم.»

پوتین همچنین یادآوری کرد که طرفین موضوعات مطرح شده در اجلاس آلاسکا را به طور کامل فاش نکرده‌اند.

رئیس‌جمهور روسیه افزود: ترامپ در تلاش‌هایش برای حل بحران اوکراین صادق است.

انتقال موشک‌های تاماهاوک به اوکراین

پوتین در پاسخ به پرسش دیگری، مباحث مطرح شده در مورد انتقال موشک‌های تاماهاوک به اوکراین را "نمایش قدرت" خواند.

وی در عین حال تأکید کرد که پاسخ روسیه به این مباحث، تقویت سیستم دفاع هوایی خود خواهد بود.

وی اعلام کرد: روسیه ممکن است به زودی از سلاح جدیدی رونمایی کند. آزمایش‌ها با موفقیت پیش می‌روند.

پوتین با تاکید بر اهمیت تمدید پیمان استارت جدید خاطرنشان کرد که در حال حاضر یک مسابقه تسلیحاتی خاص در جهان در جریان است.

روابط با جمهوری آذربایجان

پوتین در پاسخ به پرسش دیگری درباره فراز و نشیب‌های اخیر در روابط با جمهوری آذربایجان نیز گفت: مسکو و باکو بحران در روابط بین دولتی را تجربه نکردند؛ این کشور‌ها به دلیل یک رویداد غم انگیز با "بحران احساسات" رو‌به‌رو شدند.

رئیس جمهور روسیه افزود: تحقیقات در مورد سقوط هواپیما مربوط به هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان نیاز به کار حرفه‌ای مسئولانه زیادی داشت.

وی ادامه داد: «تحقیقات اکنون در حال اتمام است و به طور کلی، همه چیز روشن است. هنوز جزئیات و نکات ظریفی وجود دارد که متخصصان باید به درستی آنها را بررسی کنند. این چیزی است که ما دیروز با رئیس جمهور آذربایجان در مورد آن صحبت کردیم.»

پوتین ابراز امیدواری کرد که مسکو و باکو پس از سقوط هواپیمای خطوط هوایی جمهوری آذربایجان، ورق را برگردانده‌اند.

رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد که تجارت بین روسیه و جمهوری آذربایجان همچنان در حال رشد است.