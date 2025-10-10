به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار بردسکن گفت: چهارمین دوره از روز بردسکن به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر و با اجرای مجموعه‌ ای از برنامه‌ های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی در نقاط مختلف شهر برگزار شد و به مدت یک هفته ادامه داشت.

محمدحسین مدیح در اختتامیه‌ چهارمین دوره روز بردسکن اظهار کرد: با هدف ایجاد فضای جشن و نشاط اجتماعی، برنامه‌ های متنوعی از جمله اجرای برنامه‌ های هنری با حضور هنرمندان کشوری و محلی، اکران فیلم‌ های سینمایی، برگزاری مسابقات فرهنگی، افتتاح طرح‌ های عمرانی و نمایشگاه‌ های صنایع‌ دستی در سطح شهر اجرا شد.

مدیح با تأکید بر اهمیت هویت فرهنگی شهر، اظهار داشت: هدف از برگزاری روز بردسکن، تقویت هویت فرهنگی، افزایش نشاط عمومی و معرفی ظرفیت‌ های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی شهرستان در سطح ملی است.

شهردار بردسکن افزود: عطر‌افشانی گلزار شهدا، دیدار با خانواده‌ های معظم شهدا و امام‌ جمعه، همایش معتمدان مساجد، نورپردازی و آذین‌ بندی شهر، نصب المان‌ های ویژه روز بردسکن و نظافت عمومی سطح شهر از جمله برنامه‌ های فرهنگی و اجتماعی به مناسبت روز بردسکن بود.

مدیح از برگزاری جشن‌ های شبانه در شمال و جنوب شهر به مدت چهار شب، تخفیف ۴۰ درصدی در صدور پروانه‌ های ساختمانی، تخفیف اصناف با همکاری اتحادیه‌ ها، مسابقات فرهنگی در حوزه عکس، فیلم، شعر و نقاشی، افتتاح طرح عمرانی بلوار ورودی شهر، نمایشگاه صنایع‌ دستی و فروش محصولات مشاغل خانگی به‌ عنوان بخش‌ های شاخص این دوره نام برد.

وی اظهار داشت: ایجاد سیاه‌ چادر عشایری برای معرفی فرهنگ بومی منطقه و حضور پرشور بانوان در بخش تولیدات محلی از جلوه‌ های ویژه این دوره از جشن بود.

این مناسبت که هر ساله در ۱۵ مهرماه گرامی داشته می‌ شود، به‌ عنوان نمادی از هویت فرهنگی، تاریخی و اجتماعی بردسکن شناخته شده و با استقبال گسترده مردم همراه است.

رئیس شورای اسلامی شهر بردسکن هم در حاشیه این مراسم اظهار داشت: این جشن بزرگ، چهره شهر را آمیخته باطراوت فرهنگی، رونق اقتصادی و تحرک اجتماعی کرد.

محند یوسفی با بیان اینکه میادین و خیابان‌ های اصلی شهر با پرچم‌ ها و المان‌ های فرهنگی آذین‌ بندی شده و مردم با شور و شوق در برنامه‌ ها شرکت کردند، افزود: چهارمین دوره روز بردسکن، ترکیبی از جشن، نمایشگاه، اجرای هنری، ورزش و آیین‌های معنوی بود که جلوه‌ ای روشن از هویت چندوجهی این شهرستان ارائه داد.

وی گفت: این جشن در عین‌ حال که به معرفی فرهنگ بومی و هنرهای سنتی پرداخت، زمینه رشد اقتصادی و معرفی توانمندی‌ های محلی را نیز فراهم کرد.