نویسنده و کارگردان پویانمایی «یوز» گفت: در یک اثر پویانمایی فانتزی جدید، یوزپلنگ ایرانی را به عنوان شخصیت اصلی انتخاب کردیم تا هویت‌طلبی را برای مخاطبان کودک و نوجوان و نسل جدید نهادینه کنیم.

رضا ارژنگی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: این اثر را از کودک درونم الهام گرفتم و تلاش کردم تا با زبانی ساده و روان، مفاهیمی عمیق را به مخاطبان کودک منتقل کنم.

وی افزود: یوزپلنگ ایرانی نماد ملی‌گرایی و یک ارزش طلایی برای مردم ایران است. این حیوان آن‌قدر خاص و نادر است که خلاقیت را برای قصه‌گویی به شدت بالا می‌برد.

خالق پویانمایی یوز گفت: نشانه اصلی داستان، هویت است. من این موضوع را در تضاد با یک حیوان کاملاً اصیل ایرانی قرار دادم. فرض کردیم یوزپلنگ ایرانی که در ایران اصیل است، اگر روزی از محیطی دور از ایران (مانند آمریکا) به میهن خود بازگردد، برای پیدا کردن هویت واقعی‌اش تلاش می‌کند.

خالق این انیمیشن با اعتراف به محدودیت‌های زمانی و امکاناتی، ابراز امیدواری کرد: شاید نتوانسته باشم صد در صد عظمت یوز ایرانی را به تصویر بکشم، اما تا جایی که امکانات و زمان اجازه می‌داد، به آن پرداختم و امیدوارم درآینده آثار باکیفیت‌تری در این زمینه خلق کنم.

ارژنگی افزود: باتوجه به اینکه مخاطب اصلی این اثر کودکان است، سعی کردم داستان بسیار روان و ساده باشد تا برایشان قابل درک باشد و از هرگونه پیچ و خم در آن اجتناب کنم.