امام جمعه سلماس گفت: امروز وحدت، تبعیت از رهبری و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن، ضامن عزت و امنیت کشور است.

وحدت، بصیرت و تبعیت از رهبری ، ضامن عزت و امنیت کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام طباطبایی، امام جمعه سلماس، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا گفت: سعادت دنیا و آخرت در گرو عمل به دستورات الهی است و والاترین درجه تقوا، رسیدن به مقام شهادت است.

وی با اشاره به جایگاه علمای دین در تاریخ اسلام اظهار کرد: اگر مجاهدت عالمان دین پس از دوران غیبت نبود، جامعه اسلامی از مسیر حق منحرف می‌شد. علمای بزرگی، چون شهید اول و شهید ثانی با فداکاری، مکتب اهل‌بیت (ع) را زنده نگه داشتند.

وی درباره تحولات اخیر منطقه نیز گفت: مقاومت مردم غزه پیروزی بزرگی را رقم زد. رژیم صهیونیستی با وجود دو سال تلاش برای نابودی غزه، در نهایت ناچار به پذیرش شروط مقاومت شد.

او در پایان با تأکید بر ضرورت پایبندی به منویات رهبر معظم انقلاب در برابر تهدیدات دشمنان گفت: امروز وحدت، تبعیت از رهبری و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن، ضامن عزت و امنیت کشور است. ملت ایران با پیروی از رهبر معظم انقلاب هرگز در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد.