به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ تجمع باشکوه بشارت نصر با حضور اقشار مختلف مردم، روحانیون، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان شهرستان در میدان امام خمینی (ره) سلماس برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعار‌های «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا» و «فلسطین تنها نیست» بر حمایت قاطع از مردم مظلوم غزه و مقاومت اسلامی فلسطین تأکید کردند.

در این مراسم، سخنرانان ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، مقاومت ملت فلسطین را نماد ایستادگی در برابر استکبار جهانی دانستند و خواستار وحدت امت اسلامی برای دفاع از آرمان قدس شریف شدند.

حجت‌الاسلام طباطبایی، امام جمعه سلماس، نیز در حاشیه این تجمع اظهار داشت: مردم ایران اسلامی همواره در کنار ملت مظلوم فلسطین ایستاده‌اند و تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی از آرمان آزادی قدس دست نخواهند کشید.