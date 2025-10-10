تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اجرای نمایش شاد «لاک‌پشت و خرگوش» و مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوع، طی چهار روز میهمان کودکان و نوجوانان استان لرستان بود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان؛ تماشاخانه سیارکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اجرای نمایش شاد «لاک‌پشت و خرگوش» و مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوع، طی چهار روز میهمان کودکان و نوجوانان استان لرستان بود و سفر خود را با موفقیت به پایان رساند.

این تماشاخانه با هدف ایجاد شور و نشاط و تقویت فعالیت‌های فرهنگی، ادبی و هنری، علاوه بر شهر خرم‌آباد، در چندین شهر دیگر استان به اجرای برنامه پرداخت.

بر اساس این گزارش، سفر تماشاخانه سیار از شامگاه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ در منطقه ماسور خرم‌آباد آغاز شد و پس از اجرای ۱۳ برنامه متنوع، در شامگاه ۱۶ مهر در شهر شاپورآباد الیگودرز به کار خود پایان داد.

مقصد‌های این تماشاخانه در طول سفر خود، شهر‌های مختلفی از استان از جمله خرم‌آباد، بیرانشهر، بروجرد، ویسیان، پلدختر، رومشکان، ازنا، الیگودرز و شاپورآباد بودند.