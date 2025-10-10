بی اطلاعی ۵۰ درصد مبتلایان به دیابت از بیماری خود
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به ابتلای ۲۰ درصد افراد بالای ۳۰ سال به بیماری دیابت در خوزستان گفت: ۵۰ درصد افراد از ابتلا به این بیماری بی اطلاع هستند.
وی با بیان اینکه دیابت یعنی دیالیز، تختهای بیمارستانی پر و قطع عضو در بیمارستان رازی اهواز، افزود: این بیماری دومین عامل قطع پای بیماران پس از حوادث ترافیکی است، همچنین عامل نابینایی و افزایش ۳۰ برابری احتمال ابتلا به بیماریهای قلبیعروقی است.
دکتر شریفی ادامه داد: صادقانه خدمت به این مملکت افتخار است و اگر مدیران بر مبنای فهم مدیریتی انتخاب شوند، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به نقش مرکز بهداشت در حوزه سلامت، تصریح کرد: اگر همه زیرساختهای سلامت از صفر تا ۱۰۰ در اختیار مرکز بهداشت قرار گیرد، تنها ۲۰ درصد نقشآفرینی خواهیم داشت و ۸۰ درصد سلامت وابسته به همکاری بینبخشی است.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان بیان داشت: دستگاههایی مانند آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی، اصناف، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، رسانه ملی و دانشگاهها باید رسالت خود را در تامین سلامت عمومی ایفا کنند.
دکتر شریفی میگوید: برنامه تحول شهری و بیمه روستاییان در دستور کار قرار دارد؛ در حوزه مدیریت جمعیت روستایی و عشایری، حدود ۵۰۰ هزار نفر در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر زیر پوشش خدمات سطح یک قرار دارند.
وی با بیان اینکه این خدمات با سه رویکرد کاهش هزینههای درمانی از جیب مردم، ارتقای کیفیت خدمات و دسترسی آسان به خدمات سلامت ارائه میشود، ادامه داد: در حال حاضر ۷۳۴ خانه بهداشت روستایی با بیش از یک هزار و ۶۴۰ بهورز به صورت شبانهروزی فعال هستند.
به گفته دکتر شریفی؛ این خدمات از مناطق دورافتاده در حال ارائه است؛ همچنین ۳۲۰ تیم سلامت شامل؛ پزشک، ماما، کارشناسان بیماریها، سلامت روان، تغذیه و محیط زیست در حوزه روستایی فعالیت دارند.
وی گفت: برنامه تحول شهری نیز در حال اجراست؛ دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز جمعیتی بالغ بر سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد و حدود ۲۰ درصد باقیمانده تحت پوشش دانشگاههای دزفول، آبادان و شوشتر هستند.
دکتر شریفی اضافه کرد: در این برنامه، هدف این است که به ازای هر ۲ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت، خدمات سلامت جامع و موثر ارائه شود.
وی بیان داشت: در حال حاضر ۵۰ درصد مبتلایان به دیابت از بیماری خود بیاطلاعاند و تنها ۱۹ درصد از افراد آگاه، درمان را پیگیری میکنند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: دیابت دیگر بیماری افراد مرفه نیست؛ در استان خوزستان، از هر سه بیمار دیابتی، ۲ نفر از خانوادههای فقیر هستند؛ این افراد به دلیل تغذیه نامناسب و مصرف بالای کربوهیدراتها، چربیها و قندها دچار چاقی کاذب شدهاند.
وی افزود: همچنین خشکسالیهای پیشرو و بیتوجهی به مدیریت منابع آبی میتواند بحرانهای غذایی و بهداشتی ایجاد کند.
شریفی افزود: حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ منطقه در استان فاقد دستگاه کلرزنی هستند و کلرزنی بهصورت دستی انجام میشود؛ با پیگیریهای مرکز بهداشت خوزستان، دستگاههای جدید خریداری و به مناطق روستایی ارسال شدهاند.