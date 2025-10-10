موضوعات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، اصلیترین محورهای سخنان خطیب جماعات مناطق مختلف استان یزد
آتش بس در غزه، اسنپ بک، همایش وحشی بافقی و مسائل معیشتی مردم از جمله موضوعاتی بود که خطیبان جمعه به آنها پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه بهاباد:
اگر ایران بخواهد قوی شود باید قدرت بازدارندگی و در چهار حوزه اقتصادی، نظامی، امنیتی وسیاسی و دیپلماتیک قدرتمند شود.
حجت الاسلام ابراهیمی افزود: قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از ستونهای قدرت دفاعی است که دشمن در مذاکرات خواسته آن را کاهش دهد، اما این امر به معنای کاهش توان دفاعی ما نیست. استفاده تاکتیکی از توانمندیها و حفظ قدرت بازدارندگی، شرط اصلی حفظ امنیت کشور است.
امام جمعه موقت میبد: اسنپ بک برای ایران مترسکی بیش نیست.
حجت الاسلام محمود کارگر با اشاره به فعال سازی مکانیسم ماشه از سوی اروپاییها و آمریکاییها برعلیه کشورمان گفت: آنها با این کار دنبال تحریک اجتماعی و فعال سازی یه سری اغتشاشات هستند تا نارضایتی مدنی در جامعه را رقم بزنند.
وی با بیان اینکه هدف دشمن به راه انداختن جنگ روانی است افزود: درطول چند دهه آمریکاییها آنقدر تحریمهای سنگین را بر کشور و افراد و شرکتها وضع کردهاند که جای اثرگذاری در اسنپ بک و مانیسم ماشه باقی نمانده است؛ بنابراین جای نگرانی نیست و باید مردم هوشیار باشند.
امام جمعه بافق: نکو داشت وحشی بافقی شاعر پر آوازه کار ارزشمندی است، مراقب باشیم در دام روایتهای دشمن نیفتیم.
حجت الاسلام سیدعباس حسینی افزود: پاسداشت مفاخر و افرادی که در تاریخ و فرهنگ تاثیر گذار بودهاند کار بسیار ازرشمند و وظیفه همگان تجلیل از مفاخر است.
امام جمعه مروست: تربیت فرزندان باید به هر سه ضلع مثلث یعنی خانواده، مدرسه ومسجد توجه کرد و در صورت بی تفاوتی به هرکدام خسارتی غیر جبرانی به کودک وارد خواهد شد.
حجت الاسلام گندمی همچنین هفته دامپزشکی را گرامی داشت وگفت: زحمات کارکنان این اداره ستودنی است ودامپزشکی مروست دارای یک نیرو میباشد که با توجه به حجم کار وپراکندگی شهرستان جواب گو مردم نیست امید واریم این موضوع مد نظر مسئولان استان قرار بگیرد.
امام جمعه زارچ به مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: نبود نمایندگی سازمان تعزیرات حکومتی در شهرستان زارچ موجب افزایش نرخهای دلخواهی در برخی فروشگاهها شده و فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است.
حجت الاسلام طباطبایی از مسئولان استان خواست برای رفع این مشکل و کنترل قیمتها اقدامات جدی انجام دهند.
امام جمعه اردکان با اشاره به تحریمهای ظالمانه آمریکا گفت: مردم ایران تحت شدیدترین تحریمها و حملات مجازی و حقیقی هستند ولی به لطف خداوند از آن موفق بیرون آمده و میآیند.
حجت الاسلام شاکر افزود: مکانیسم ماشه را نباید کوچک شمرد و نه اینکه بیش از حد بزرگ کرد، باید واقعیت را به جامعه ارائه بدهیم کسانی که آن را پررنگ میکنند در زمین دشمن بازی میکنند.
امام جمعه مهریز: تربیت فرزندان با پیوند خانواده، مدرسه و مسجد کامل میشود.
حجتالاسلام محیالدینی با تأکید بر اینکه تربیت فرزندان بدون همکاری سه نهاد خانواده، مدرسه و مسجد ناکام میماند، گفت: «خانه، نخستین سنگر سلامت روان جامعه است و باید با محبت، گفتوگو و همراهی والدین آرامش را به خانوادهها بازگرداند.»